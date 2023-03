Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Το μήνυμα του Ζελένσκι στα ελληνικά για την τραγωδία Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων, αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε στα ελληνικά το μήνυμά του για την τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Λάρισα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι. «Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του. Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την σύγκρουση των τρένων στην Ουκρανία: Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην ελληνική κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην @PresidencyGR και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2023 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 13:13 LIVE UPDATE 01.03.2023, 13:13

