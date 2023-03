Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο πρωθυπουργός

Με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τους 38 νεκρούς. Τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων. Τι σηματοδοτεί το εθνικό πένθος και πότε κηρύσσεται Το Εθνικό πένθος είναι όρος που περιγράφει την ένδειξη πένθους που προέρχεται από την θλίψη και λύπη για κάποιο δυστυχές γεγονός και κηρύσσεται επισήμως από τις κυβερνήσεις κρατών. Μπορεί να προέλθει από τον θάνατο πολλών ανθρώπων έπειτα από μια φυσική καταστροφή, ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή κάποιο άλλο δυστυχές γεγονός, όπως επίσης και από το γεγονός θανάτου ενός ιδιαίτερα σημαντικού ανθρώπου για ένα έθνος ή λαό. Χαρακτηρίζεται από πένθος που επιφέρει και μνημονικές δραστηριότητες που παρατηρούνται στην πλειοψηφία του πληθυσμού μιας χώρας. Τι ισχύει Κατά την διάρκεια του σε ορισμένες περιπτώσεις αποφασίζεται το κλείσιμο δημοσίων υπηρεσιών και σχολείων, η ανάρτηση των σημαιών μεσίστια και άλλες συμβολικές κινήσεις. Παρόμοια εκδήλωση πένθους μικρότερης διάρκειας είναι η τήρηση ενός λεπτού σιγής σε διάφορες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις. Πότε έχει κηρυχθεί στην Ελλάδα Στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος επτά φορές, με πρώτη το 1994 έπειτα από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη και πρόσφατη, χτες (2/9) αφού «έφυγε» από την ζωή ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης. Αναλυτικά: Πρώτη φορά ήταν τον Μάρτιο του 1994 έπειτα από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη. -Τον Απρίλιο του 1998 για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή. -Το καλοκαίρι του 2007 για τις εκτενείς πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα σε πολλά μέρη της, με την Ηλεία να δέχεται την μεγαλύτερη καταστροφή και οι οποίες επέφεραν τον θάνατο τουλάχιστον 63 ανθρώπων. -Τον Ιανουάριο του 2008 για τον θάνατο του Μακαριστού Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας της Ελλάδος. -Τον Νοέμβριο του 2017 για τις φονικές πλημμύρες της Δυτικής Αττικής που στην κόστισαν την ζωή σε 23 ανθρώπους στην Μάνδρα. -Τον Ιούλιο του 2018 έπειτα από τις ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής που εκδηλώθηκαν στο Δυτικό και Ανατολικό τμήμα της και επέφεραν την απώλεια δεκάδων ανθρώπων στο δεύτερο με περιοχή με τους περισσότερους θανάτους και πληγέντες το Μάτι. -Έπειτα από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη τον Σεπτέμβριο του 2021. Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης στo σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη Εν τω μεταξύ σε συνεχή επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο και τους αρμόδιους υπουργούς βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα πρώτα λεπτά της φονικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπτη. Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός έθεσε σε συνεργό όλο το μηχανισμό, προκειμένου να υπάρξει άμεσος συντονισμός.Ο πρωθυπουργός ήταν όλο το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου και ενημερωνόταν για τις εξελίξεις σχετικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί σε λίγη ώρα στην περιοχή της τραγωδίας. Στην περιοχή θα μεταβεί και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αυτή την ώρα μεταβαίνει στην περιοχή ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Στα Τέμπη μεταβαίνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Μαρτυρία από τη μοιραία αμαξοστοιχία: «Πάμε και όπου βγει είπαν οι μηχανοδηγοί» «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές… Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος;»: Μαρτυρία σοκ από επιβάτες για τη σύγκρουση τρένων

