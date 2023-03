Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Μητσοτάκης Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Μεσίστιες οι σημαίες, ακυρώνονται όλες οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις Με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τους 36 νεκρούς. Τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων. Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης στo σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη Εν τω μεταξύ σε συνεχή επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο και τους αρμόδιους υπουργούς βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα πρώτα λεπτά της φονικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπτη. Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός έθεσε σε συνεργό όλο το μηχανισμό, προκειμένου να υπάρξει άμεσος συντονισμός.Ο πρωθυπουργός ήταν όλο το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου και ενημερωνόταν για τις εξελίξεις σχετικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί σε λίγη ώρα στην περιοχή της τραγωδίας. Στην περιοχή θα μεταβεί και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αυτή την ώρα μεταβαίνει στην περιοχή ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. Στα Τέμπη μεταβαίνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Μαρτυρία από τη μοιραία αμαξοστοιχία: «Πάμε και όπου βγει είπαν οι μηχανοδηγοί» «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές… Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος;»: Μαρτυρία σοκ από επιβάτες για τη σύγκρουση τρένων ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 08:16 LIVE UPDATE 01.03.2023, 08:16 BEST OF NETWORK 01.03.2023, 08:58 01.03.2023, 07:16 01.03.2023, 08:06 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 28.02.2023, 08:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )