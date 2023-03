Τσίπρας για σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Αδιανόητο αυτό που συνέβη, η σκέψη μας στους ανθρώπους που έφυγαν άδικα Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Η ανάρτηση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία δήλωσε συγκλονισμένος από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη Συγκλονισμένος δήλωσε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την τραγωδία από τη σύγκρουση τρένων στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει σε ανάρτησή του νωρίς το πρώι «Συγκλονισμένος από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη. Αδιανόητο αυτό που συνέβη. Η σκέψη μας στους ανθρώπους που έφυγαν άδικα. Συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαράσταση στους τραυματίες». Συγκλονισμένος από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη.Αδιανόητο αυτό που συνέβη.Η σκέψη μας στους ανθρώπους που έφυγαν άδικα.Συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαράσταση στους τραυματίες.— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) March 1, 2023 Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας έδωσε εντολή να μεταβεί στα Τέμπη ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Νίκος Παππάς. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 08:16 LIVE UPDATE 01.03.2023, 08:16 BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 01.03.2023, 07:16 01.03.2023, 08:06 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 28.02.2023, 18:00

