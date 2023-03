ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 01.03.2023, 10:23 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 01.03.2023, 07:22 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 01.03.2023, 10:43 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 01.03.2023, 09:49 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 01.03.2023, 10:39 Χριστοδουλίδης στους υπουργούς του: Να παραιτηθείτε πριν σας το ζητήσω Πρεμιέρα με ανοιχτά θέματα για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – Κριτική για την επιλογή προσώπων που στελεχώνουν την κυβέρνηση Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 01.03.2023, 11:12 Τα καθήκοντα του αναλαμβάνουν σήμερα οι νέοι υπουργοί της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στη Κύπρο. Μετά τη τελετή που πραγματοποιείται στο Προεδρικό Μέγαρο θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες παράδοσης παραλαβής των χαρτοφυλακίων, και ταυτόχρονα η ανάληψη της ευθύνης για σημαντικά θέματα τα οποία θα κληθούν τα μέλη της νέα κυβέρνησης να χειριστούν, δίνοντας στίγμα πολιτικής. Πάντως η αίσθηση της κατεύθυνσης της νέας κυβέρνησης έχει δοθεί τόσο με την επιλογή προσώπων όσο και με την χθεσινή ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη χθες στη Βουλή. Η νέα κυβέρνηση, θα κινηθεί στη γραμμή της συνέχειας της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει επίκληση της δικαιολογίας: «παραλάβαμε καμένη γη». Άλλωστε θα ήταν αδιανόητη η επιλογή επίρριψης ευθυνών στη προηγούμενη κυβέρνηση καθώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν βασικό μέλος της για 9 ολόκληρα χρόνια. «Να υποβάλετε την παραίτησή σας πριν καν σας το ζητήσω» Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στη τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυπριακής κυβέρνησης απηύθυνε συλλυπητήρια στην ελληνική κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό για την τραγωδία στα Τέμπη. Ανακοίνωσε ότι θα είχε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να ενημερωθεί και εκφράσει τη συμπαράσταση της κυβέρνησης και των Κύπριων πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθυνόμενος προς του νέους Υπουργούς τόνισε ότι τα οποία προσωπικά συμφέροντα πρέπει να παραμεριστούν όσο ασκούν τα καθήκοντά τους. «Διορίζοντας σας σήμερα δείχνω σε εσάς την ίδια εμπιστοσύνη που έδειξε ο κυπριακός λαός σε μένα. Θα πρέπει να είστε παραγωγικοί, δραστήριοι οι πρώτοι των πρώτων σε ποιότητα και ήθος. Απαιτώ από εσάς ότι απαιτώ εγώ από τον εαυτό μου. Η εξουσία είναι προσωρινή και εκπορεύεται από τον λαό με μοναδικό σκοπό να επιφέρει οφέλη στους πολλούς και όχι τους λίγους. Έχετε επιλεγεί να υπηρετήσετε τη χώρα με τη δίκη μου έντονη πεποίθηση ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε. Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος για κανένα μας. Να έχετε ανοιχτές τις πόρτες σας στους πολίτες. Μαγικές λύσεις και ραβδιά δεν υπάρχουν. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, μελέτη, και εργατικότητα. Σας καλώ να είστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Να γίνετε υπηρέτες της αξιοκρατίας. Ανεβάστε τον πήχη του ήθους ψηλά, κρατώντας του τόνους χαμηλά. Φαινόμενα κακοδιαχείρισης, κρούσματα διαφθοράς δεν θα γίνουν ανεκτά. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να είστε έτοιμοι εφόσον αντιληφθείτε για οποιοδήποτε λόγο ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε να υποβάλετε την παραίτηση σας πριν καν σας το ζητήσω εγώ. Φαινόμενα ευνοιοκρατίας δεν θα γίνουν ανεκτά όποιον και αν αφορούν. Θα πρέπει να αγαπήσουμε την ευθύνη ακόμα και αν μείνουνε μόνοι μας στη διεκδίκηση των στόχο μας». Ντρίπλα για διορισμούς Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, απέφυγε χθες να ρίξει λάδι στη φωτιά, για τις επιλογές των προσώπων που στελεχώνουν τη κυβέρνηση του. Αξιοποιώντας την ευχέρεια που διαθέτει απέναντι στα μικρόφωνα, δήλωσε πως η κριτική είναι καλοδεχούμενη και βοηθάει και τον ίδιο για να βελτιωθεί. Η κριτική αφορούσε κυρίως τον μικρό αριθμό γυναικών που ανέλαβαν υπουργικά καθήκοντα, παρά τη δέσμευση του για ισορροπία 50-50%. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αθέτησε την υπόσχεση του καθώς αναφερόταν στο σύνολο των προσώπων που διόρισε (υπουργούς, υφυπουργούς, επιτρόπους, διευθύνσεις κλπ). Επίσης για τον διορισμό του Μιχάλη Χατζηγιάννη, απλώς αποδέχθηκε το γεγονός ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ωστόσο δεν υπήρξε σχόλιο για το γεγονός ότι διορίστηκαν σε σημαντικές θέσεις, επίσης πρόσωπα που συνδέονται οικογενειακώς με τον ίδιο, όπως ο μπατζανάκης του και δύο κουμπάρες του. Μεταναστευτικό – Οικονομία Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε υποσχεθεί επίσης πως δεν θα διόριζε πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει σε υπουργικές θέσεις στο παρελθόν. Παρ΄ όλα αυτά διόρισε ως υπουργό Εσωτερικών τον Κωνσταντίνο Ιωάννου που υπηρέτησε ως υπουργός Υγείας στη κυβέρνηση Αναστασιάδη και ως υπουργό Οικονομικών, τον Μάκη Κεραυνό ο οποίος είχε υπηρετήσει ως υπουργός στη κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου. Και στις δύο περιπτώσεις ο Νίκος Χριστοδουλίδης επικαλέστηκε την εμπειρία τους, αλλά και τα πολύπλοκα θέματα που έχουν να διαχειριστούν τα δύο υπουργεία. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα που είχε προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού και τώρα θα πρέπει να βρει λύσεις στο μεγάλο θέμα των μεταναστών, οι οποίοι φτάνουν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου από τη Τουρκία μέσω κατεχομένων. Το μεγάλο στοίχημα είναι η ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, ώστε να σταματήσει η Κύπρος να αποτελεί ελκυστικό προορισμό για παράτυπους μετανάστες από την Αφρική και από χώρες της Ασίας. Οι δομές φιλοξενίας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ξεπεράσει εδώ και καιρό τα όρια τους, ενώ δεν παραβλέπονται και τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται, εκτρέφοντας τον ρατσισμό και τη ξενοφοβία. Ο νέος υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει επίσης να διαχειριστεί τη μεταρρύθμιση στη τοπική αυτοδιοίκηση, με ορόσημο τις τοπικές εκλογές που θα γίνουν το 2024 και θα αλλάξουν μετά από δεκαετίες τον αυτοδιοικητικό χάρτη του νησιού με συνενώσεις δήμων. Στο υπουργείο Οικονομικών, ο Μάκης Κεραυνός καλείται να διαχειριστεί την πληθωριστική κρίση αλλά και τις επιπτώσεις από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Η Κύπρος δεν έχει να αντιμετωπίσει πλέον μνημόνια και τρόικα, αλλά πρέπει να διατηρήσει την δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε να μην εκτραπεί και πάλι η κατάσταση. Κατά τη προεκλογική περίοδο ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πολλές φορές πως «δεν παίζουμε με την οικονομία», υπερασπιζόμενος την πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη για πειθαρχία μακριά από παροχολογία. Δικαιοσύνη – Αστυνομία – Φυλακές Μεγάλες προκλήσεις έχει ενώπιον της και η νέα υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Άννα Προκοπίου – Κουκκίδου. Η νέα υπουργός είναι γνωστή διεθνολόγος και δεν είναι νομικός και αυτό ίσως θα δυσκολέψει το έργο της, καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί την μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη με στοίχημα την ταχύτερη απονομή της. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά καθώς υπάρχουν απόψεις από τους δικαστές, την Εισαγγελία, του δικηγόρους κλπ που σε πολλές περιπτώσεις δεν ταυτίζονται και δημιουργούν τριβές και ενίοτε ανατροπές. Από την άλλη η κα Προκοπίου θα πρέπει να λύσει τον γόρδιο δεσμό που έχει δημιουργηθεί στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου, οι οποίες ουσιαστικά παραμένουν ακέφαλες εδώ και μήνες, αφού η τέως υπουργός Δικαιοσύνης δεν έδειχνε διατεθειμένη να βρει λύσεις πριν την αποχώρηση της. Η άκρη του νήματος βρίσκεται στην απόφαση του γενικού εισαγγελέα να μην ασκήσει ποινική δίωξη σε αξιωματικό της αστυνομίας ο οποίος υπονόμευε τη διεύθυνση των φυλακών. Προς την κατεύθυνση της συγκάλυψης αυτής της υπόθεσης κινήθηκε και η τέως υπουργός, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι σχέσεις συνεργασίας με τη διευθύντρια και την υποδιευθύντρια των Φυλακών οι οποίες έχουν αιτηθεί την μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία, καταγγέλλοντας συγκάλυψη της διαφθοράς στην αστυνομία, με ευθύνη της εισαγγελίας και του υπουργείου δικαιοσύνης. Στην αστυνομία επίσης η κατάσταση χρήζει αλλαγών, για να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου μεταξύ των αστυνομικών. Η τέως υπουργός λίγο πριν αποχωρήσει επαναπροήγαγε αναδρομικά δεκάδες αξιωματικούς, των οποίων οι προαγωγές είχαν ακυρωθεί από το δικαστήριο. Η κίνηση αυτή εξόργισε τους αξιωματικούς που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη και είχαν δικαιωθεί. Εξωτερική πολιτική – Άμυνα Ο νέος υπουργός Εξωτερικών, ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχερός, αφού μπορεί να έχει την καθοδήγηση του Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος θήτευσε για πολλά χρόνια στο υπουργείο και γνωρίζει με επάρκεια τα θέματα. Το υπουργείο Εξωτερικών δεν διαχειρίζεται το Κυπριακό, αλλά έχει να διαχειριστεί πολλές παραμέτρους που σχετίζονται με την ουσία του προβλήματος. Ουσιαστικά ο νέος υπουργός καλείται να ενισχύσει τις πολύ καλές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί με τις χώρες της περιοχής και κυρίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Παράλληλα θα ακολουθήσει την κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε σχέση με τη Ρωσία, αλλά και την εμβάθυνση των δεσμών με τις ΗΠΑ, ο οποίες έχουν επανανεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους για τη Κύπρο. Ο υπουργός Άμυνας, καλείται να αντιμετωπίσει το θέμα των εξοπλισμών με τη σταδιακή αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ρωσικού οπλισμού με σύγχρονα δυτικά συστήματα. Προς αυτή τη κατεύθυνση βοηθάει σημαντικά η άρση του εμπάργκο των ΗΠΑ, αλλά και η συμμετοχή της Κύπρου τη PESCO. Κομβικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη συνεργασιών με χώρες όπως η Γαλλία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος με κοινές ασκήσεις και συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ενθάρρυνση και από τις ΗΠΑ οι οποίες όλο και συχνότερα συμμετέχουν σε ασκήσεις με τις δυνάμεις της Κύπρου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει θέσει ως προτεραιότητα και την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα με αναβίωση του «δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου». Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσει μεταξύ άλλων και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στις 13 Μαρτίου στην Αθήνα. Κυπριακό σε τέλμα Το Κυπριακό δεν φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων, καθώς από το καλοκαίρι του 2017 έχει τερματιστεί η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει καθορίσει ως προτεραιότητα του την περαιτέρω εμπλοκή της ΕΕ με τον διορισμό προσωπικότητας διεθνούς αναγνώρισης ώστε να αναλάβει ρόλο ειδικού απεσταλμένου. Σε επίπεδο συνεννόησης με τη τουρκοκυπριακή πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια, καθώς ο Ερσίν Τατάρ με τη καθοδήγηση της Τουρκίας δεν δείχνει διάθεση μετακίνησης από τις θέσεις που ουσιαστικά δεν αφήνουν προοπτική επανέναρξης διαλόγου. Αγώνας δρόμου παντού Ανοικτά είναι επίσης πολλά θέματα σε όλα τα υπουργεία, και σε πολλά εξ αυτών οι λύσεις που αναμένονται επείγουν. Στο υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις εξετάσεις τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ στο υπουργείο Γεωργίας αναμένεται ένα καυτό εξάμηνο για την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου στην περιοχή Ακάμα, που αγγίζει περιβαλλοντικές ευαισθησίες και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Στο υπουργείο Ενέργειας, προτεραιότητα έχει η αξιοποίηση του φυσικού αερίου που έχει εντοπιστεί στη κυπριακή ΑΟΖ αλλά και η συνέχιση του γεωτρητικού προγράμματος. Ειδήσεις σήμερα: Live Update: Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις για τη φονική σύγκρουση τρένων στη Λάρισα Μαρτυρία από τη μοιραία αμαξοστοιχία: «Πάμε και όπου βγει είπαν οι μηχανοδηγοί» «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές… Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος;»: Μαρτυρία σοκ από επιβάτες για τη σύγκρουση τρένων Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 01.03.2023, 11:12

