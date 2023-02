Qatargate – Βέλγος εισαγγελέας: Ύποπτη για φυγή, αλλοίωση στοιχείων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Καϊλή, αν αποφυλακιστεί Στις 3 Μαρτίου η απόφαση για τον εάν θα αποφυλακιστεί με βραχιολάκι ή θα παραμείνει στη φυλακή για άλλους δύο μήνες Στις 3 Μαρτίου θα κριθεί η έφεση που έχει ασκήσει η Εύα Καϊλή για την αποφυλάκισή της. Σε περίπτωση που είναι αρνητική και πάλι η απόφαση, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου θα μείνει ακόμα 2 μήνες μέσα στη φυλακή του Χάρεν. Η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το Open, ήθελε να είναι παρούσα στη διαδικασία την Τρίτη (28/2) και μάλιστα μίλησε για περίπου 5 λεπτά. Αφού έκανε μία σύντομη αναφορά για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, ζήτησε από τους τρεις δικαστές και τον εισαγγελέα, να επιστρέψει στο σπίτι της, ώστε να είναι δίπλα στην κόρη της. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο εισαγγελέας ήταν ιδιαίτερα σκληρός στις τοποθετήσεις του λέγοντας πως εάν η κυρία Καϊλή αποφυλακιστεί, έστω και με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, είναι ύποπτη φυγής από το Βέλγιο, ύποπτη αλλοίωσης στοιχείων και ύποπτη ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqudm3qpywjt) Οι συνήγοροί της τόνισαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγει από τη χώρα, ενώ επεσήμαναν πως δεν υπάρχουν στοιχεία για όσα την κατηγορεί ο Αντόνιο Παντσέρι, ο φερόμενος εγκέφαλος του Qatargate. Από την πλευρά του ο εισαγγελέας, στάθηκε στο γεγονός πως ο Παντσέρι, αλλά και ο σύντροφος της Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι -που αποφυλακίστηκε- έχουν ομολογήσει την ενοχή τους για το σκάνδαλο Qatargate ενώ η ίδια επιμένει στην αθωότητά της, παρότι πιάστηκε επ’ αυτοφόρω με μεγάλο χρηματικό ποσό. Ειδήσεις σήμερα: Παύλος Πολάκης: Ομόφωνη εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου να μείνει εκτός ψηφοδελτίων – Οριστική απόφαση την Πέμπτη στην Πολιτική Γραμματεία Το Σάββατο η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο Τομ Σάιζμορ: Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι δεν υπάρχει ελπίδα και πρέπει ν’ αποφασίσουν για το τέλος BEST OF NETWORK 28.02.2023, 18:22 28.02.2023, 16:53 28.02.2023, 14:00 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 28.02.2023, 18:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )