SKY express: Δύο ακόμη βραβεία στις αποσκευές της ελληνικής αεροπορικής από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας

Η SKY express έλαβε δύο ακόμη σημαντικές διακρίσεις από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» (ΔΑΑ) στο πλαίσιο του Συνεδρίου Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών με τίτλο “Sounding the Future”, που πραγματοποίησε ο ΔΑΑ στις 22 Φεβρουαρίου στο Ωδείο Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα:

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά εσωτερικού

H SKY express τιμήθηκε για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά εσωτερικού το 2022.

Βραβείο για τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2022

Η SKY express τιμήθηκε ως η εταιρεία με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (σε ποσοστιαία βάση) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2022.

Οι νέες αυτές διακρίσεις έρχονται να προστεθούν σε μία μακρά λίστα βραβεύσεων με τις οποίες υποδέχτηκε η SKY express τη νέα χρονιά, όπως η αναγνώριση ως διεθνές case study από την Google, η ανάδειξη ως ευρωπαϊκή εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο πτητικού έργου από το Eurocontrol, η διάκριση Brand of the Year στα PEAK Awards, αλλά και η κατάκτηση 12 βραβείων μαζί με την ανώτατη διάκριση Brand και Client of the Year στα φετινά Ermis Awards.

Όπως τόνισε ο κος Θεόδωρος Κροκίδας, Πρόεδρος της SKY express: «Η αναγνώριση από τόσο σημαντικούς και πολύτιμους συνεργάτες μας, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όχι μόνο μας γεμίζει χαρά, αλλά μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για να συνεχίσουμε αυτή τη δυναμική πορεία με το δικό μας τρόπο. H εταιρεία μας έχει υπερ-τετραπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 2019 – 2022, σημειώνοντας τριψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συντελέστηκε σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό. Σε συνέχεια της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης που καταγράψαμε το 2022, της πετυχημένης υλοποίησης του επενδυτικού μας πλάνου με την προσθήκη νέων και μεγαλύτερων τύπων αεροσκαφών και του διαρκώς επεκτεινόμενου διεθνούς δικτύου μας, συνεχίζουμε σταθερά με νέες ιδέες και προϊόντα, τα οποία διαρκώς θα ανανεώνουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η SKY express έχει πλέον καθιερωθεί ως μία μεγάλη ελληνική αεροπορική εταιρεία που δημιουργεί αξία και για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό success story για το αεροδρόμιο, την πόλη, αλλά και συνολικότερα για την ελληνική και διεθνή αεροπορική αγορά.

Βάσει των στοιχείων του ΔΑΑ, η SKY express αναδείχτηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία. Επιπλέον, από το 2019 μέχρι το 2022 η εταιρεία έχει μεταφέρει στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 5.691.609 επιβάτες.

