Αλέξης Τσίπρας: Συγκλονισμένος από την τραγωδία – «Στην ώρα τους» οι ευθύνες, το μήνυμα της Κουμουνδούρου

Με σιγή αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, όπου βρέθηκε χθες επί τόπου κλιμάκιο του κόμματος, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του, Αλέξη Τσίπρα. Παρότι η Κουμουνδούρου κρατά χαμηλούς τόνους, κινούμενη εκ διαμέτρου «αντίθετα με άλλες πολιτικές δυνάμεις σε περίπτωση τραγωδιών» όπως επισήμαναν με νόημα χθες πολλά από τα στελέχη της, εντούτοις οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος άγγιξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μέλη του κλιμακίου που βρέθηκαν χθες, στη Λάρισα. Παρακολουθώντας η αξιωματική αντιπολίτευση τα γεγονότα πολύ στενά, ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Παππάς βρέθηκε στο σημείο από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, κατόπιν εντολής του κ. Τσίπρα. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, άλλωστε, ήταν σε διαρκή επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας προχθές με μηχανοδηγούς, τεχνικούς σιδηροδρόμων και άλλα πρόσωπα με πολύ καλή γνώση του πεδίου, ενώ ενημερωνόταν διαρκώς για τις εξελίξεις από τους συνεργάτες του. «Αδιανόητο αυτό που συνέβη» Ως εκ τούτου χθες το πρωί, στο πρώτο μήνυμά του μετά την τραγωδία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας δήλωσε «συγκλονισμένος από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «αδιανόητο αυτό που συνέβη». «Η σκέψη μας στους ανθρώπους που έφυγαν άδικα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαράσταση στους τραυματίες», κατέληξε, λίγο πριν επισκεφθεί ο ίδιος τον τόπο του δυστυχήματος. Μετά την ενημέρωσή του από τους διασώστες στο σημείο της μετωπικής σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών, «ζούμε μια αδιανόητη τραγωδία» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τη Λάρισα, ξεκαθαρίζοντας πως «τούτη την ώρα που μετράμε ακόμη τους νεκρούς μας και πενθούμε δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους». Αναλυτικά, η δήλωση Τσίπρα: «Είναι στιγμές βαθιάς οδύνης και θλίψης. Οι εικόνες που είδα είναι συγκλονιστικές. Ζούμε μια αδιανόητη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και πολλά νέα παιδιά.Τούτη την ώρα που μετράμε ακόμη τους νεκρούς μας και πενθούμε δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους. Θέλω μονάχα να εκφράσω την βαθύτατη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς των θανόντων, αλλά και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους». Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Λάρισας Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισκέφθηκε χθες το Νοσοκομείο Λάρισας, όπου έχουν μεταφερθεί πολλοί τραυματίες, αλλά και σωροί των θυμάτων του δυστυχήματος. Ο Διοικητής του νοσοκομείου ενημέρωσε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την κατάσταση των τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι νεαρής ηλικίας, ενώ ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και να τους ευχαριστήσει για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους να περιθάλψουν τους τραυματίες. Φτάνοντας, μάλιστα, στο νοσοκομείο της Λάρισας συνάντησε συγγενείς τραυματιών, αλλά και συγγενείς και γονείς θυμάτων, στους οποίους ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια. Επιπρόσθετα και σε συνέχεια των σχετικών εκκλήσεων του κόμματός του, πριν αναχωρήσει ο κ. Τσίπρας από τη Λάρισα, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για έκτακτη αιμοδοσία για την βοήθεια των τραυματιών. Στόχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξε χθες, σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη ενός άλλου πολιτικού παραδείγματος, χωρίς στοιχεία έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης τις ώρες του πένθους, αλλά με σεβασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους. Για τον ίδιο λόγο, η Κουμουνδούρου αποφεύγει να τοποθετηθεί (με αντιπολιτευτικούς όρους) απέναντι στα όσα έχουν λεχθεί από πλευράς κυβέρνησης μέχρι τώρα αναφορικά με το ατύχημα, επιμένοντας στη στάση καταλλαγής, σε συνέχεια και του τριήμερου εθνικού πένθους. Στελέχη της, ωστόσο, με τεχνικές γνώσεις επί του πεδίου στις μεταξύ τους συζητήσεις σχολίαζαν μια σειρά από δεδομένα που οδήγησαν στην προχθεσινή τραγωδία. Ανάμεσα σε αυτά, η εργολαβία σηματοδότησης και τηλεχειρισμού σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία αποτελούσε την τελευταία εκκρεμότητα, με δεδομένο ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ολοκλήρωσε τη διπλή ηλεκτροδοτούμενη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, όπως επισήμαναν τα ίδια στελέχη. Ακόμη και στην περίπτωση της εργολαβίας, ωστόσο, είχε γίνει όλη η προεργασία από την προηγούμενη κυβέρνηση και, προκειμένου να προχωρήσει η εργολαβία, ο ανάδοχος απειλούνταν με έκπτωση αν δεν προχωρούσε το έργο, απειλή που τον εξανάγκασε τελικά να προχωρήσει, παρουσιάζοντας χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένο πλάνο. Κατά τα ίδια στελέχη, μάλιστα, το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να έχει παραδοθεί έναν χρόνο από όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ, το οποίο και δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η Κομισιόν να έχει καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψει τα χρήματα, για το σύνολο του έργου. Σε αυτόν τον καμβά, προστίθεται και η μη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως και η απαξίωση του εναπομείναντος προσωπικού, στοιχεία τα οποία ανέδειξαν πολλάκις, κοντά σε άλλα, και οι συνδικαλιστικοί φορείς. Κι όλα αυτά, ενώ είχε προγραμματιστεί για χθες επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο κέντρο τηλεχειρισμού στη Θεσσαλονίκη, ως ενδεικτικό της προπαγανδιστικής του τακτικής, σύμφωνα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που κάνουν λόγο στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους για τεράστιες ευθύνες. Παρά την ανθρώπινη στάση στα εικοσιτετράωρα του εθνικού πένθους, «υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι στην αλήθεια» υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου αναφορικά με την απόδοση των ευθυνών και κυρίως σε σχέση με τη διερεύνηση των αιτίων του τραγικού δυστυχήματος, μετά την ολοκλήρωση του εθνικού πένθους. Υπό αυτήν την προοπτική, καμία κομματική εκδήλωση τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή, ούτε και ανοιχτές συγκεντρώσεις, καθώς ματαιώθηκε και η προγραμματισμένη για αύριο ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, στην Καλαμάτα. Σε αυτό το πνεύμα, κάτι περισσότερο από αυτονόητη υπήρξε και η αναβολή της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, με αντικείμενο τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών και την υπόθεση του Βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, ο οποίος βρίσκεται ενάμιση βήμα από την έξοδο από τις κομματικές λίστες. Ο κ. Πολάκης επρόκειτο να είναι παρών στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία οδεύει είτε για το Σαββατοκύριακο, είτε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, λόγω του κλίματος που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και των όσων θα ακολουθήσουν μετά και την ταυτοποίηση των τελευταίων σoρών.

