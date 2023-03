Κουτσούμπας από τα Τέμπη: Πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια στους συγγενείς των αθώων αυτών θυμάτων, αυτής της μεγάλης τραγωδίας», ανέφερε από τα Τέμπη, ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Όπως είπε «δεν πρόκειται για δυστύχημα ή ατύχημα, πρόκειται για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το είχαν καταγγείλει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, στους σιδηροδρόμους, το ΚΚΕ από το βήμα της Βουλής, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ εδώ και μήνες. Είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρίας και οι ατομικές ευθύνες που υπάρχουν. Όλες. Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αυτόν τον ρόλο θα επιτελέσουμε από εδώ και πέρα. Διότι όσο υπάρχουν, όπως σήμερα, συστήματα ασφαλείας που δεν λειτουργούν την ώρα που η επιστήμη, η τεχνολογία τα προσφέρει, τα διαθέτει τον 21ο αιώνα, όσο δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο, πιστοποιημένο, με σωστές εργασιακές σχέσεις. Όσο δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει παρακολούθηση της πορείας των υποδομών, συντήρηση αυτών των σιδηροδρομικών γραμμών, των σηματοδοτήσεων και τόσων άλλων. Όσο υπάρχει η απελευθέρωση η περιβόητη της αγοράς, οι ιδιωτικοποιήσεις, η κατάτμηση του ΟΣΕ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνέχεια και το ξεπούλημα σε ιδιωτική εταιρία που προχώρησαν όλες οι κυβερνήσεις και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση και να πληρώνουμε συνεχώς νέα θύματα. Προειδοποιούμε: Πρέπει το μαχαίρι να φτάσει στο κόκκαλο. Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες και αυτές είναι που πρέπει να αποκαλυφθούν εδώ και τώρα. Εμείς αυτό θα κάνουμε, το όχι πια, η οργή, η αγανάκτηση του λαού μας που έχει ξεχειλίσει, θα πρέπει να εκφραστεί και με πολιτικές επιλογές και με οργανωμένο αγώνα πάλι, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Δηλαδή την ανάπτυξη και την προστασία της ζωής και της ευημερίας του ελληνικού λαού και όχι τα κέρδη των λίγων εταιρειών». Ειδήσεις σήμερα: Η εκδοχή του δεύτερου σταθμάρχη του σταθμού Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη – Δείτε βίντεοΈνα ξεχασμένο κλειδί έφερε τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας Οι ανθρώπινες ιστορίες για το δυστύχημα στα Τέμπη που συγκλονίζουν

