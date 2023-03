Κυβέρνηση: Μετά το πένθος, οι οριστικές αποφάσεις για το εκλογικό χρονοδιάγραμμα

Για μετά την ολοκλήρωση του τριήμερου εθνικού πένθους, το οποία κήρυξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας των Τεμπών, μετατίθενται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται και με το εκλογικό χρονοδιάγραμμα. Η προγραμματισμένη για την Παρασκευή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στην οποία επρόκειτο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και το ύψος της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, αναβλήθηκε χωρίς να προσδιοριστεί η νέα ημερομηνία που θα γίνει η σύγκληση του κορυφαίου κυβερνητικού οργάνου. Στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου επιμένουν κατηγορηματικά ότι ούτε ο πρωθυπουργός ούτε ο πυρήνας των στενών του συνεργατών ασχολήθηκαν με το ζήτημα των εκλογών, καθώς πρώτιστο μέλημα τους ήταν η περίθαλψη των τραυματιών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς και η συμπαράσταση και ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Ταυτόχρονα η κυβερνητική ηγεσία προχώρησε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως η –«επιβεβλημένη» κατά πολλούς- παραίτηση του υπουργού Υποδομών Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και των ιθυνόντων των σιδηροδρομικών οργανισμών, αλλά και η εξαγγελία της σύστασης υπερκομματικής επιτροπής για τα αίτια του δυστυχήματος και τις χρόνιες καθυστερήσεις των έργων, οι οποίες «απάλυναν» σε κάποιο βαθμό την οργή με την οποία η κοινή γνώμη υποδέχτηκε τις αποκαλύψεις για τις διαχρονικές παθογένειες στον συγκεκριμένο συγκοινωνιακό φορέα. Δίνοντας, εξάλλου, το στίγμα της διάθεσης με την οποία προσεγγίζει την δύσκολη αυτή υπόθεση που κλήθηκε να διαχειριστεί η κυβέρνησή του, ο πρωθυπουργός σε μια αποστροφή των δηλώσεων του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και, μετά, θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόντια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το “ποτέ ξανά” που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός». Νωρίτερα ήδη συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη διέψευδαν τη φημολογία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η τραγωδία των Τεμπών είχε προκαλέσει σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για αλλαγή του εκλογικού χρονοδιαγράμματος. «Δεν υπάρχουν και δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοιες σκέψεις», επεσήμαιναν, μεταφέροντας και το κλίμα που επικράτησε στην πρωινή σύσκεψη που συγκλήθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο μετά την ολονυκτία που έκανε ο κυβερνητικός μηχανισμός ο οποίος τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το πρωτοφανές σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Σε αυτή τη φάση δεν μας απασχολεί τίποτε άλλο και η μόνη μας σκέψη είναι στην περίθαλψη και υποστήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων», επέμεναν οι ίδιοι αξιωματούχοι. «Σε δεύτερο χρόνο θα ασχοληθούμε με τις ευθύνες και τα αίτια του δυστυχήματος», συμπλήρωναν και κατέληγαν λέγοντας: «Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θα μας απασχολήσει αργότερα». Ο άμεσος ορισμός, εξάλλου, του νυν υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη ως μεταβατικού υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θέση στην οποία, όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα παραμείνει ως τις εκλογές, σηματοδοτεί την διάθεση του Μεγάρου Μαξίμου να προχωρήσει τάχιστα η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αν και δεν λέγεται ρητώς, η αίσθηση την οποία αποκομίζουν όσοι συνομιλούν με πρόσωπα που απηχούν τη διάθεση που επικρατεί στα ενδότερα του πρωθυπουργικού γραφείου είναι ότι «ο Μητσοτάκης δεν δείχνει να έχει αλλάξει τα πλάνα του». Γι΄ αυτό και οι ίδιοι επισημαίνουν ότι «η 9η Απριλίου παραμένει, εκτός απροόπτου, η επικρατέστερη ημερομηνία για το στήσιμο της πρώτης κάλπης». Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός θα ανοίξει τα «εκλογικά χαρτιά» του μέσα στην επόμενη εβδομάδα, οπότε θα έχει διαφανεί καλύτερα και ο ενδεχόμενος αντίκτυπος της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στη διάθεση της κοινής γνώμης. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδια έξω από τα γραφεία της Hellenic Train – Κλειστή η άνοδος της Συγγρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη «Τελειώνουν» οι διοικητές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ

