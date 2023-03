Κώστας Καραμανλής: Τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στις ζωές που χάθηκαν, όλα θα ερευνηθούν

Τη σκυτάλη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στον Γιώργο Γεραπετρίτη παρέδωσε το πρωί της Πέμπτης ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά την τραγωδία από τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Όπως είπε «η πατρίδα βιώνει εθνική τραγωδία, τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στις ζωές που χάθηκαν» διαβεβαιώνοντας «όπως είπε και ο πρωθυπουργός, ότι όλα θα ερευνηθούν». «Πάντα οι απερχόμενοι υπουργοί κάνουν απολογισμό, θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω, το αν έγιναν πολλά ή λίγα δεν θα το δούμε σε αυτή την ημέρα πένθους» πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής. «Το ότι ότι στη θέση του υπουργού τοποθετείται ένας άξιος επιστήμονας, όπως ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δημιουργεί τη βεαιότητα ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής και τα αίτια του δυστύχηματος θα εντοπιστούν με ακρίβεια» συμπλήρωσε ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Κλείνοντας ο Κώστας Καραμανλής ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τους εργαζόμενους στο υπουργείο Μεταφορών, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό «για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει» και εξέφρασε για άλλη μια φορά «τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και τις πιο θερμές ευχές στους τραυματίες που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqvsk08jmym9) Γεραπετρίτης: Αναλαμβάνω με ειδική εντολή Από την πλευρά του ο νεός υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αρχικά σημείωσε ότι «βιώνουμε μαύρες μέρες για τη χώρα. Η χώρα βιώνει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και όλοι είμαστε συντετριμμένοι». Αφού, δε, ευχαρίστησε τον Κώστα Καραμανλή «για το πολιτικό υπόδειγμα που έδειξε αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη όταν υπάρχει απώλεια ζωών τόσο άδικα» εξήγησε ότι «αναλαμβάνω με μια ειδική εντολή από τον πρωθυπουργό» αναλύοντας τους τρεις στόχους: – να διερευνήσουμε τους λόγους που φτάσαμε να θρηνήσουμε την απώλεια ψυχών. Η έρευνα θα γίνει με τρόπο διαφανή και ενδελεχή. Για τον λόγο αυτό σήμερα θα συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα μελετήσει τα συστημικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, τις παθολογίες και τις αδράνειες που υπήρξαν αν υπήρξαν διαχρονικά και όχι για απόδοση ευθυνών – η δεύτερη εντολή είναι να εξασφαλίσουμε τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού υποδομών που έχουν εξασφαλιστεί ώστε να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση – η τρίτη εντολή είναι να γίνουν ενέργειες για εξασφάλιση της ασφάλειας των σιδηδρομομικών μετακινήσεων προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών «Δεν αναλαμβάνω την καθημερινή διαχείριση του υπουργείου. Αυτό θα το κάνουν οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς. Η δουλειά του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Αισθάνομαι πολύ μεγάλο χρέος και ευθύνη αναλαμβάνοντας την ειδική εντολή του πρωθυπουργού. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν κάνοντας συνολική αυτοκριτική για το πολιτικό σύστημα και την πολιτεία και κοιτώντας τους στα μάτια τους λέω ότι αυτό το δύσκολο έργο θα φτάσει μέχρι τέλους, θα διερευνηθούν όλα» κατέληξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ειδήσεις σήμερα: Η εκδοχή του δεύτερου σταθμάρχη του σταθμού Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη – Δείτε βίντεοΈνα ξεχασμένο κλειδί έφερε τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας Οι ανθρώπινες ιστορίες για το δυστύχημα στα Τέμπη που συγκλονίζουν

