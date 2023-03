Σύγκρουση τρένων: – Ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας Επαινούμε την απίστευτη αφοσίωση των διασωστών που εργάζονται ακούραστα για να σώσουν ζωές, δήλωσε ο Νεντ Πράις Τα συλλυπητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στον Έλληνα ομόλογο του Νίκο Δένδια κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, συνομίλησε σήμερα (Τετάρτη) με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία στην περιοχή των Τεμπών, όπου η σύγκρουση των τρένων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους και οδήγησε στον τραυματισμό άλλων 85. Ο υπουργός τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα στον ελληνικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή». Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις, ο οποίος μιλώντας λίγο αργότερα από το βήμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τη χώρα μας. «Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον ελληνικό λαό για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στη σύγκρουση των τρένων που σημειώθηκε τη νύχτα στην πόλη των Τεμπών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναφορές για 36 νεκρούς και 85 τραυματίες, καθιστώντας αυτή την πιο θανατηφόρα σύγκρουση τρένων στην ιστορία της Ελλάδας. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους όσων χάθηκαν και τις καλύτερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο υπουργός Μπλίνκεν νωρίτερα σήμερα στον Έλληνα ομόλογό του όταν μίλησαν τηλεφωνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό της φίλης μας Ελλάδας και επαινούμε την απίστευτη αφοσίωση των διασωστών που εργάζονται ακούραστα για να σώσουν ζωές και να φροντίσουν τους τραυματίες». Ειδήσεις σήμερα: Ποια ήταν τα εφεδρικά συστήματα ασφαλείας που δεν λειτούργησαν στα Τέμπη Κυβέρνηση: Μετά το πένθος, οι οριστικές αποφάσεις για το εκλογικό χρονοδιάγραμμα «Ήταν θαύμα»: Διασώθηκε σκύλος μετά από 23 ημέρες κάτω από ερείπια σπιτιού στη Τουρκία – Δείτε βίντεο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 01.03.2023, 16:28 Best of Network 01.03.2023, 20:06 01.03.2023, 15:26 01.03.2023, 15:53 28.02.2023, 23:24 28.02.2023, 23:25 01.03.2023, 14:38

