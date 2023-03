Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης – Η διαχείριση Μητσοτάκη και η παραίτηση Καραμανλή

Υπό άλλες συνθήκες, η κυβέρνηση θα μετρούσε μέρες για την προκήρυξη των εκλογών. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, όμως, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη καλείται να διαχειριστεί την πιο πολύνεκρη τραγωδία επί των ημερών της, Και κάπως έτσι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αλλάζει δραματικά, με το Μέγαρο Μαξίμου να μετατρέπεται εκ νέου σε «δωμάτιο πολέμου» και τον κ. Μητσοτάκη να καλείται να διαχειριστεί άλλη μια κρίση. Από την πρώτη μέρα, η κυβέρνηση επέλεξε μια εμπροσθοβαρή διαχείριση. Μια σειρά κυβερνητικών στελεχών μετέβησαν από νωρίς στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας (Γ. Μπρατάκος, Τ. Θεοδωρικάκος, Χ. Στυλιανίδης κ.α.), ενώ άμεσα ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η αναπληρώτρια υπουργός Μίνα Γκάγκα πήραν τον δρόμο για τα νοσοκομεία υποδοχής των τραυματιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τους υπουργούς του, ακύρωσε την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη και νωρίς αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος στο σημείο της τραγωδίας για να έχει ίδια άποψη. Δεν είναι μυστικό ότι κυβέρνηση βίωσε ορισμένες από τις πιο δύσκολες ώρες της από τα ξημερώματα της Τετάρτης. Υπουργοί, με τους οποίους το thetimes|-.gr ήρθε σε επαφή, ήταν σαν…να είχαν δει φάντασμα. Η συνειδητοποίηση της έκτασης της τραγωδίας πάγωνε όλο και περισσότερους. Την ίδια ώρα, όμως, μεγάλωνε και η οργή. Διότι, μπορεί η πολιτεία να επέλεξε την οδό της τακτικής ενημέρωσης μέσω των εκπροσώπων της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι καταγγελίες των συνδικαλιστών, όμως, επέτειναν το βαρύ κλίμα. Η «βαλβίδα Καραμανλή» Γρήγορα, οι προβολείς στράφηκαν στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Ο ίδιος από νωρίς αντελήφθη το πρόβλημα, έχοντας επίγνωση ότι το περιστατικό ήταν ξεκάθαρο ανθρώπινο λάθος. Λίγο μετά τις 07:00, σε συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πήρε τον δρόμο για τη Λάρισα. Εκεί για πρώτη φορά αντελήφθη ότι η παραίτησή του μπορεί να ήταν στο τραπέζι. Όταν έφτασε στα Τέμπη, το ενδεχόμενο έγινε βεβαιότητα. Έκανε μια σύντομη αυτοψία και μακριά από τις κάμερες «έσπασε». Η κατάρρευσή του φάνηκε και στις δηλώσεις του, όταν έσπασε η φωνή του. Λίγη ώρα μετά, βρέθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έξω από τη σύσκεψη στην περιφέρεια Θεσσαλίας. «Πρέπει να υποβάλλω την παραίτησή μου, έχω την πολιτική ευθύνη», φέρεται να είπε ο πρώην υπουργός στον πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης τον ρώτησε αν είναι σίγουρος, ο κ. Καραμανλής απάντησε καταφατικά, ο πρωθυπουργός ανταπάντησε ότι η επιλογή του τον τιμά και ο κ. Καραμανλής πήρε τον δρόμο για την Αθήνα. Στις 16:00 παραιτήθηκε. Δεν είναι μυστικό ότι η παραίτηση του λειτούργησε ως «βαλβίδα εκτόνωσης» για την ένταση που σωρευόταν. Ο ίδιος φάνηκε να λειτουργεί με ενσυναίσθηση, ενώ η οικειοθελής αποχώρησή του έδωσε το στίγμα ότι οι ευθύνες δεν πρόκειται να συγκαλυφθούν, όπως επιχειρήθηκε να γίνει στο Μάτι πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι και ο κ. Μητσοτάκης δεν βρέθηκε προ ενός σκληρού διλήμματος να «καρατομήσει» τον υπουργό του ή όχι λόγω της πολιτικής του ευθύνη και ο κ. Καραμανλής κέρδισε το δικαίωμα να λέει ότι δεν «αγκιστρώθηκε» στην καρέκλα του. Διαχείριση Μητσοτάκη Όσο για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, αν και εμφανώς σοκαρισμένος από τα όσα είδε και άκουσε στα Τέμπη, ιδίως κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο της Λάρισας, αποφάσισε εκ νέου να μπει μπροστά και να ηγηθεί της προσπάθειας της κυβέρνησης να δώσει την εικόνα «φυγής προς τα εμπρός», συνδυαστικά με την ανάγνωση της αυτονόητης ευθύνης να μην συμβεί ποτέ ξανά αυτό που συνέβη εν έτη 2023. Πριν καν επιστρέψει από τη Λάρισα, ενημέρωσε τους συνεργάτες του ότι θα απευθυνθεί με τηλεοπτικό μήνυμα στους πολίτες. «Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν. Ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και, μετά, θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόντια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το «ποτέ ξανά» που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός», διεμήνυσε χθες ο πρωθυπουργός Ο ίδιος δεν άφησε κενή τη θέση του κ. Καραμανλή και την ανέθεσε στον στενό του συνεργάτη, υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, με ορίζοντα τις εκλογές. Στο υπουργείο παραμένουν οι υφυπουργοί Γιώργος Καραγιάννης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο γενικός γραμματέας Γιάννης Ξιφαράς. Με συνοπτικές διαδικασίες, πάντως, «καρατομήθηκαν» οι διοικητές του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας και της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης που προκάλεσαν αντιδράσεις με τη σιγή τους. Η επιλογή Γεραπετρίτη, βεβαίως, καταδεικνύει ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάλπες τον Απρίλιο και μάλιστα στις 9 του μήνα, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις κορυφαίων υπουργών και στενών του συνεργατών από χθες. Ο κ. Γεραπετρίτης θα αναλάβει να συστήσει άμεσα μια επιτροπή με ανθρώπους εγνωσμένου κύρους και υπερκομματικού χαρακτήρα για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, ώστε στη συνέχεια και η πολιτεία να δρομολογήσει θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο ίδιος θα παραλάβει σήμερα το υπουργείο Υποδομών από τον απερχόμενο υπουργό Κώστα Καραμανλή, ενώ θα κάνουν δηλώσεις στις 11:30. «Διακεκαυμένη ζώνη» Από εδώ και πέρα, πάντως, η κυβέρνηση εισέρχεται σε ένα περιβάλλον διακεκαυμένης ζώνης. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι ευθύνες και οι διαχρονικές αβλεψίες, αλλά και ότι η διαχείριση δεν θα είναι…business as usual. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση που καλείται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης από εδώ και πέρα είναι «πολεμική», καθώς η κυβέρνηση θα έχει να διαχειριστεί και τον κλιμακούμενο ανθρώπινο πόνο των συγγενών των θυμάτων, αλλά και των αγνοουμένων, η πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι άνθρωποι. Ο χρόνος, παράλληλα, δεν είναι σύμμαχος της κυβέρνησης, καθώς, όπως και να το κάνουμε, οι εκλογές θα πρέπει να προκηρυχτούν σύντομα. Σε κάθε περίπτωση, για τις επόμενες μέρες η προσοχή του Μαξίμου θα είναι στραμμένη σχεδόν αποκλειστικά στην τραγωδία, με το υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής να έχει παραπεμφθεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ μένει να αποκρυσταλλωθούν τυχόν άλλες πρωτοβουλίες που θα πάρει από σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ειδήσεις σήμερα: Επεισόδια έξω από τα γραφεία της Hellenic Train – Κλειστή η άνοδος της Συγγρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη «Τελειώνουν» οι διοικητές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ

