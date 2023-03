Τσίπρας με μηχανοδηγούς: Μου περιέγραψαν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας – Να μην κρυφτεί καμία ευθύνη

Συνάντηση με εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο μηχανοστάσιο στο Ρέντη. Ο κ. Τσίπρας συζήτησε με εργαζόμενους, τεχνίτες και μηχανοδηγούς για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, κ. Κώστας Γενηδούνιας στη συζήτηση που είχαν στηλίτευσε την προσπάθεια απόδοσης όλων των ευθυνών στο «ανθρώπινο λάθος» και κατήγγειλε τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει το σωματείο τους προς το διοίκηση και την κυβέρνηση για τον κίνδυνο δυστυχήματος, εξαιτίας της «μη λειτουργίας φωτοσημάτων και τηλεδιοίκησης» και «της μη λειτουργίας του συστήματος ETCS (European Traffic Control System), του οποίου «η λειτουργία προστατεύει ενάντια σε ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους». Ειδικά για το σύστημα ETCS ο κ. Γενηδούνιας σημείωσε πως «ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019 με σύμβαση για να ξεκινήσει να εντάσσεται στο δίκτυο». «Από το 2008 και μετά το δίκτυο λεηλατήθηκε, τα συστήματα αυτά λειτουργούσαν μέχρι τότε, το προσωπικό μειώθηκε σε μισό. Από το 2018 το δίκτυο ανατάχθηκε, έγινε η διπλή γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και από τον Μάρτιο του 2019 υπάρχει μια σύμβαση για τα συστήματα επιδομής. Είχαμε διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2020» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη μη έγκαιρη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας ο κ. Γενηδούνιας πρόσθεσε πως «το 2020 ξεκινήσαμε την προσπάθεια με κινητοποιήσεις, ειδοποιούσαμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, στείλαμε εξώδικα στην εταιρία μας, στο Υπουργείο Υποδομών, στο Υπουργείο Εργασίας, στον ΟΣΕ και στη Ρυθμιστική Αρχή». Επεσήμανε πως «το πρώτο εξώδικο το στείλαμε το Σεπτέμβριο του 2021 γιατί μας είχαν πει ότι τότε θα τελείωναν τα έργα, μετά μας είπαν ότι θα ολοκληρωθούν σε πέντε μήνες. Τον Φεβρουάριο του 2022 στείλαμε ξανά εξώδικο, πάλι μας είπαν σε πέντε μήνες θα γίνουν τα έργα. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 έγιναν τρεις εκτροχιασμοί. Στείλαμε ξανά εξώδικο τον Οκτώβριο του 2022 και ο ΟΣΕ μας απάντησε ότι λέμε ψεύδη και εξυπηρετούμε σκοπιμότητες». Ο κ. Τσίπρας από την πλευρά του υπογράμμισε την ανάγκη «η αλήθεια να βγει στο φως, ώστε να δούμε και να καταπολεμήσουμε τα αίτια του δυστυχήματος. Για να δώσουμε μία προοπτική ασφάλειας και για εσάς τους εργαζόμΓεωργία ενους αλλά και για τους επιβάτες. Και για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο» Στις συζητήσεις που είχε με εργαζόμενους, εμφανώς συγκινημένοι, σημείωσαν στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πως «ήταν κάθε μέρα μαζί με τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους» στην αμαξοστοιχία στα Τέμπτη, καθώς όπως είπαν «είχαμε κάνει αμέτρητα δρομολόγια μαζί». Πρόσθεσαν πως «με τα προβλήματα που σας είπε ο κ. Γενηδούνιας, πάντα αισθανόμαστε φόβο». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqvuq06g33w1) Μετά τη συνάντηση με τους εργαζόμενους των σιδηροδρόμων ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Ήρθα σήμερα να συναντήσω τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής εδώ στο Ρέντη. Ήρθα πρώτα από όλα να συμπαρασταθώ στο πένθος τους για τους συναδέλφους τους που έχασαν άδικα. Και να συμμεριστώ όμως την αγωνία τους: όλη η αλήθεια να βγει στο φως, να μην μείνει τίποτα κρυμμένο. Είναι γεγονός ότι αυτό που αντίκρισα, αυτό που μου είπαν, είναι ότι είχαν κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να αναδείξουν το πρόβλημα. Μου περιέγραψαν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας, τα αίτια της οποίας, καμία σκοπιμότητα δεν μπορεί να κρύψει. Και τούτη την ώρα του πένθους εγώ μονάχα ένα έχω να πω. Οφείλουμε στους ανθρώπους που χάσαμε άδικα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να μην μείνει τίποτα και κανένας στο σκοτάδι. Τίποτα και κανένας να μην ξεχαστεί. Καμία ευθύνη να μην κρυφτεί. Μόνο έτσι θα έχουμε κάνει το χρέος μας ώστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τραγωδία σαν κι αυτή».Ειδήσεις σήμερα: Ποια ήταν τα εφεδρικά συστήματα ασφαλείας που δεν λειτούργησαν στα Τέμπη Κυβέρνηση: Μετά το πένθος, οι οριστικές αποφάσεις για το εκλογικό χρονοδιάγραμμα Η εκδοχή του δεύτερου σταθμάρχη του σταθμού Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )