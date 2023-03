Eurostat: Νέα επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 6,5% τον Φεβρουάριο

Κατά 0,8% υποχώρησε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή τον Φεβρουάριο στη χώρα μας.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, σε επίπεδο ευρωζώνης, ο τιμάριθμος κατέγραψε μικρή επιβράδυνση στο 8,5% από 8,6% τον Ιανουάριο. Στην Ελλάδα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε περαιτέρω μείωση, σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο ευρωζώνης, και διαμορφώθηκε στο 6,5% από 7,3% τον Ιανουάριο, 7,6% τον Δεκέμβριο, 8,8% τον Νοέμβριο, 9,5% τον Οκτώβριο και 12,1% τον Σεπτέμβριο.

Η επιβράδυνση που καταγράφει ο πληθωρισμός στη χώρα μας ουσιαστικά δείχνει ότι σταδιακά επιστρέφει στα επίπεδα που ήταν ακριβώς πριν ένα χρόνο, οπότε και ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν στο 6,3%, που είχε αρχίσει την ανοδική του πορεία. Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 13 Mαρτίου.

Βασικές αιτίες υποχώρησης ήταν η περαιτέρω επιβράδυνση των τιμών στην ενέργεια καθώς τον δεύτερο μήνα του 2023 τις τιμές στο φυσικό αέριο συνέχισαν να καταγράφουν έντονα πτωτική πορεία. Ωστόσο τα νέα εξακολουθούν να μην είναι ευχάριστα στον τομέα των τροφίμων καθώς οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Euro area #inflation at 8.5% in February 2023, down from 8.6% in January. Components: food, alcohol & tobacco +15.0%, energy +13.7%, other goods +6.8%, services +4.8% – flash estimate https://t.co/Ix24XxTbtk pic.twitter.com/1QHZtzdBs2

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 2, 2023