Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη Δεν είναι ώρα της κομματικής αντιπαράθεσης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δεν είναι ώρα της κομματικής αντιπαράθεσης, απαντά στην εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ξεκινήσει, επισήμως μάλιστα, την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη. Η ανακοίνωση του κ. Οικονόμου Την ώρα της μεγάλης οδύνης και του πόνου, εν μέσω εθνικού πένθους, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ξεκινήσει, επισήμως μάλιστα, την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Φαρισαϊκά ισχυρίζεται ότι ο μόνος που φέρει ευθύνη για την κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ότι εκείνοι παρέδωσαν έναν σιδηρόδρομο που λειτουργούσαν όλα τέλεια. Δεν είναι η ώρα της κομματικής αντιπαράθεσης. Οι απαντήσεις θα δοθούν σύντομα, με τρόπο που δεν θα αμφισβητείται από κανέναν και με κανένα τρόπο, με αποφάσεις και υπογραφές. Απαντήσεις οφείλονται πρωτίστως στην ελληνική κοινωνία, που ευλόγως αναρωτιέται για τα αίτια της τραγωδίας και οργίζεται, και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως είναι η ώρα του πένθους και του σεβασμού. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: 57 οι νεκροί, ταυτοποιήθηκαν οι 36, συνεχίζονται οι έρευνες Φοιτητική διαμαρτυρία στα Προπύλαια για την τραγωδία των Τεμπών – Κλειστή η Πανεπιστημίου Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ταυτοποιήθηκε η 28χρονη Ελπίδα – Συγκινεί ο αδερφός της BEST OF NETWORK 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 07:11 03.03.2023, 12:30 03.03.2023, 10:00 03.03.2023, 10:18 03.03.2023, 11:00

