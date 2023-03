Ο Μητσοτάκης μοίρασε αρμοδιότητες του υπουργείου Μεταφορών σε Καραγιάννη και Παπαδόπουλο Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διατηρεί την αρμοδιότητα για τη διερεύνηση των αιτιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη Στους υφυπουργούς Γιώργο Καραγιάννη και Μιχάλη Παπαδόπουλο ανατίθενται αρμοδιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αρμοδιότητες καταλαμβάνουν αυτοτελώς την έκδοση διοικητικών πράξεων, καθώς και παράλληλη με τον Υπουργό, νομοθετική πρωτοβουλία και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο κ. Γεραπετρίτης διατηρεί την αρμοδιότητα για τη διερεύνηση των αιτιών του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. BEST OF NETWORK 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 15:10 03.03.2023, 12:30 03.03.2023, 10:00 03.03.2023, 10:18 03.03.2023, 11:00

