Πλεύρης: Είδα να βγάζουν σορούς και γονείς να ψάχνουν παιδιά – Δεν είχαμε καμία βοήθεια από την εταιρεία

Τις πρώτες στιγμές που έφτασε στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη περιέγραψε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο υπουργός υγείας περιέγραψε ότι «είδα να βγάζουν σορούς και γονείς να ψάχνουν τα παιδιά τους» ενώ προσέθεσε ότι από την πλευρά της εταιρείας δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος στα νοσοκομεία για να βοηθήσει στις λίστες. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqwk6tar4y4h) Αναλυτικά ο Θάνος Πλεύρης τόνισε: «Ο Ιατροδικαστής έχει συλλέξει 57 νεκρούς. Επιλέξαμε ένα νοσοκομείο να πηγαίνουν οι νεκροί ώστε οι συγγενείς να μην μεταφέρονται σε νοσοκομεία. Είχαμε τη λίστα όλων των τραυματιών, τους είχαμε ταυτοποιήσει όλους, ώστε να διαβάζουν τη λίστα οι συγγενείς και δυστυχώς αν δεν ήταν στη λίστα, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ πιθανό να είναι στους νεκρούς. Ο αριθμός τον νεκρών δεν προστίθεται με αυτό των αγνοούμενων. Όταν ταυτοποιείται ένας νεκρός, βγαίνει από τη λίστα των αγνοούμενων. Τα ονόματα των νεκρών δεν τα είχαμε. Είχαμε τη λίστα των ανθρώπων που τους αναζητούσαν οι δικοί τους άνθρωποι. Έχουμε έξι κλιμάκια ψυχολόγων για να ενημερώνουν τους συγγενείς. Αφού γίνει η ταυτοποίηση θα γίνεται και η παραλαβή μέσω και γραφείων κηδειών. Ως υπουργείο υγείας, δεν είχαμε καμία βοήθεια από την εταιρεία. Όλα γίναν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ αυτοί κατέγραψαν τους τραυματίες, δεν υπήρξε καμία βοήθεια από την εταιρεία. Δεν ήρθε κανένας άνθρωπος της εταιρείας στα νοσοκομεία για να μας βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 48 τραυματίες στα νοσοκομεία, οι έξι είναι σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι. Τα νοσοκομεία δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Άνοιξε αμέσως το γενικό της Λάρισας. Έφτασαν 40 οχήματα του ΕΚΑΒ στην πρώτη ώρα. Ένα νοσοκομείο που δεν ήταν σε εφημερία άνοιξε και υποδεχόταν κόσμο από την πρώτη μισή ώρα. Κλίνες ΜΕΘ είχαμε σε επάρκεια, είχαμε σε επιφυλακή στην Αθήνα το εγκαυμάτων, τα δύο της Θεσσαλονίκης και η Κατερίνη που εφημέρευε. Αρχικά ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει εκτροχιασμός. Μετά από πολύ λίγο με πήρε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και με ενημέρωσε ότι δεν είναι εκτροχιασμός. Είχε φτάσει στο σημείο ένα όχημα του ΕΚΑΒ και ενημέρωσε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Αμέσως μετά ενημέρωσα στον Πρωθυπουργό και αυτομάτως ενημερώθηκαν και όλα τα υπουργεία. Έφτασα γύρω στις 4:30 στο σημείο. Η εικόνα ήταν ζοφερή. Έβλεπα ένα βαγόνι και με ενημερώνει διασώστης ότι από κάτω όπου ήταν μια άμορφη μάζα, ήταν άλλα δύο-τρία βαγόνια. Βγαίναν συνεχώς σοροί. Μετά πήγαμε στο πανεπιστημιακό όπου κατέφθαναν συγγενείς και τότε πήραμε την απόφαση να συγκεντρωθεί το σύνολο των νεκρών σε ένα σημείο, ώστε οι συγγενείς να μην πηγαίνουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και παράλληλα έγινε η λίστα των τραυματιών. Βάλαμε σε ένα αμφιθέατρο τους συγγενείς, τους διαβάσαμε τη λίστα των τραυματιών για να ξέρουν οι συγγενείς αν οι άνθρωποί τους είναι ζωντανοί. Είναι συγκλονιστικό γιατί έβλεπα γονείς να ψάχνουν παιδιά. Όλοι περίμεναν να δουν τι έρχεται από τραυματίες. Όσο περνούσε η ώρα προσπαθούσαν και οι ψυχίατροι να τους εξηγήσουν ότι από την στιγμή που δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία, δεν είναι στη λίστα των τραυματιών, τα πράγματα δεν είναι καλά. Από εκεί και πέρα ήθελαν να μάθουν σε ποιο σημείο του τρένου ήταν οι δικοί τους γιατί είχαμε πληροφορήσει ότι τα μπροστινά βαγόνια είχαν διαλυθεί. Εκεί η εταιρεία ήταν απούσα και εμείς αυτή την ενημέρωση δεν μπορούσαμε να τη δώσουμε. Σε ότι αφορά την αναγνώριση από το DNA ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία, γιατί υπήρχαν γονείς που ήθελαν να κατέβουν στις σορούς και έλεγαν ‘εγώ θα το αναγνωρίσω το παιδί μου’. Έπρεπε να εξηγήσουμε ότι οι σοροί δεν ήταν αναγνωρίσιμοι και έπρεπε να γίνει με DNA η ταυτοποίηση, διαδικασία που έχει καθυστέρηση. Οι ταυτοποιήσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και σήμερα καθώς έρχονται ακόμα συγγενείς. Πρέπει να διερευνηθούν όλα. Αρχικά προφανώς φαίνεται ότι έχει γίνει ένα ανθρώπινο λάθος. Το δεύτερο είναι αν υπάρχουν αυτά που πρέπει να υπάρχουν ώστε είτε να αποτρέπεται το ανθρώπινο λάθος είτε να μπορεί να προλαμβάνεται». Ειδήσεις σήμερα: Νέα 24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα Η Αθηνά, η Ιφιγένεια, ο Βαγγέλης: Οι ιστορίες των θυμάτων της σύγκρουσης των τρένων Τα τρία εγκληματικά λάθη του σταθμάρχη και η δίωξή του από τον εισαγγελέα

