Σύγκρουση τρένων: Κάντο όπως η Ελλάδα και παραιτήσου, λέει στον Ερντογάν η τουρκική αντιπολίτευση Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο τουρκικό κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των σεισμόπληκτων Το παράδειγμα της Ελλάδας και την παραίτηση του Έλληνα υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, επικαλείται η αντιπολίτευση στην Τουρκία και καλεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να παραιτηθεί για τους φονικούς σεισμούς στη γειτονική χώρα. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο τουρκικό κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των σεισμόπληκτων. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqwjmrpvsxxd) Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Ενγκίν Οζκότς σχολίασε: «Στη γειτονική μας χώρα λόγω του δυστυχήματος με το τραίνο, ο αρμόδιος υπουργός παραιτήθηκε άμεσα. Σε μας δεν υπάρχει κάποιος που πρέπει να παραιτηθεί; Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει συνείδηση;». Ο Αχμέτ Σικ του Εργατικού Κόμματος δήλωσε: «Θα δικαστείτε για όσα δεν κάνατε τις πρώτες 48 ώρες μετά τον σεισμό. Θα λογοδοτήσετε όλοι. Κι εσύ να ξέρεις τα όρια σου. Δεν έχεις τιμή, αξιοπρέπεια. Αν είχες δεν θα μιλούσες. Δεν έχεις ανθρωπιά. Εχεις θράσος. Τους σκοτώσατε τους ανθρώπους. Δεν έχετε καμία ανθρωπιά. Τους σκοτώσατε , είστε δολοφόνοι!». Ο Μπουλέντ Τουράν από το AKP του Ερντογάν απάντησε: «Eμείς δεν ζητάμε συγγνώμη από εσάς. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σχέσης που έχουμε με τον λαό μας. Είναι η αυτοπεποίθηση μας. Ο πρόεδρος μας θα μπορούσε να μην το πει. Αλλά το είπε με ειλικρίνεια». Ειδήσεις σήμερα: Νέα 24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα Η Αθηνά, η Ιφιγένεια, ο Βαγγέλης: Οι ιστορίες των θυμάτων της σύγκρουσης των τρένων Τα τρία εγκληματικά λάθη του σταθμάρχη και η δίωξή του από τον εισαγγελέα BEST OF NETWORK 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 07:11 02.03.2023, 16:52 02.03.2023, 22:42 02.03.2023, 22:43 02.03.2023, 17:00

