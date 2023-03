Σύγκρουση τρένων: Οργισμένη η βουλευτής Στέλλα Μπίζιου – «Επιχειρούν να με συνδέσουν με τον σταθμάρχη» Η βουλευτής Λαρίσης κάνει λόγο για αθλιότητα και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Στέλλα Μπίζιου, καταγγέλλοντας «άθλιους προβοκάτορες» που όπως υποστηρίζει, προσπαθούν να τη συνδέσουν με τον σταθμάρχη, εις βάρος του οποίου υπάρχει βαρύ κατηγορητήριο για την τραγωδία στα Τέμπη. «Επιχειρούν να συνδέσουν ευθέως το όνομά μου με την υπόθεση του Σταθμάρχη της Λάρισας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυρίζονται πως η κόρη του δουλεύει στο πολιτικό μου γραφείο», καταγγέλλει σε δήλωσή της. Σύμφωνα με την κ. Μπίζιου, πρόκειται για «αθλιότητα που δεν έχει προηγούμενο» και προαναγγέλλει άμεσα την προσφυγή της στη Δικαιοσύνη. Επίσης, διαμηνύει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όποιου χρησιμοποιήσει το όνομά της στην υπόθεση. Αναλυτικά η κυρία Μπίζιου δήλωσε: Την ώρα που όλοι πενθούμε τον χαμό δεκάδων ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, κάποιοι άθλιοι προβοκάτορες με ονοματεπώνυμο επιχειρούν να συνδέσουν ευθέως το όνομά μου με την υπόθεση του Σταθμάρχη της Λάρισας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυρίζονται πως η κόρη του δουλεύει στο πολιτικό μου γραφείο. Η αθλιότητα αυτή δεν έχει προηγούμενο και φυσικά δεν μπορεί να μείνει έτσι. Θα προσφύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη ζητώντας την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και φυσικά θα κινηθώ νομικά εναντίον οποιουδήποτε άλλου τολμήσει να χρησιμοποιήσει το όνομα μου σε αυτή την τραγική υπόθεση. Η φημολογία προέκυψε έπειτα από δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, ο οποίος, χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα, μίλησε για παρέμβαση συγκεκριμένου πολιτικού για την τοποθέτηση του σταθμάρχη. Τη συνέχεια έδωσαν λογαριασμοί και τρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων: Τα τρία εγκληματικά λάθη του σταθμάρχη και η δίωξή του από τον εισαγγελέα Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Σε φυλακή στην Τουρκία ο πατέρας του 28χρονου Νικόλα που σκοτώθηκε στα Τέμπη Ροζ Πάνθηρες: Εξαρθρώθηκε η ομάδα που είχε ληστέψει τη Rolex στην Αθήνα, πώς δρούσαν BEST OF NETWORK 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 07:11 03.03.2023, 12:30 03.03.2023, 10:00 03.03.2023, 10:18 03.03.2023, 11:00

