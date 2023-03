Σύγκρουση τρένων: Ο Γεραπετρίτης ανακοινώνει το απόγευμα την επιτροπή εμπειρογνωμόνων Ο νέος υπουργός είχε ήδη επικοινωνία με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ – Η επιτροπή θα αποτελείται από 3-5 άτομα, καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στους σιδηροδρόμους Το απόγευμα αναμένεται η ανακοίνωση της υπερκομματικής και ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα συγκροτηθεί από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με στόχο να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και τα κακώς κείμενα στις συμβάσεις δημοσίου έργου στους σιδηροδρόμους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης, που ανέλαβε χθες τα νέα του καθήκοντα, έχει ήδη επικοινωνήσει με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ για τη σύνθεση της επιτροπής. Άγνωστο μέχρι στιγμής παραμένει αν τα τρία κόμματα θα ανταποκριθούν και θα προτείνουν πρόσωπα που θα μετέχουν σε αυτή. Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με πηγές του thetimes|-.gr, αναμένεται ότι θα απαρτίζεται από 3-5 άτομα, καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στους σιδηροδρόμους. Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι και αυτό του επί σειρά ετών προέδρου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου. Επιφορτισμένος με την ευθύνη λειτουργίας αυτής της επιτροπής θα είναι ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης, όπως εξήγησε χθες στις πρώτες συσκέψεις που έκανε με τους συνεργάτες του στο υπουργείο. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Ψάχνει τον αδελφό του με φωτογραφίες στα χέρια – «Σε μια ωρίτσα θα είμαι σπίτι» του είπε Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Σταθερά κρίσιμη» η κατάσταση του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: «Πάμε στο κυλικείο να κάτσουμε» – Η μοιραία κίνηση για τα τρία κορίτσια από το Καστράκι BEST OF NETWORK 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 07:11 02.03.2023, 16:52 03.03.2023, 10:00 03.03.2023, 10:18 03.03.2023, 09:45

