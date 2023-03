Σύγκρουση τρένων: Σήμερα η επιτροπή εμπειρογνωμόνων – Την άλλη εβδομάδα αποφάσεις για εκλογές

Ούτε 48 ώρες μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα συσταθεί άμεσα υπερκομματική και ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει ενδελεχώς τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και τα κακώς κείμενα των συμβάσεων δημοσίων έργων, και η σύνθεσή της είναι έτοιμη να ανακοινωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, σήμερα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς χθες ο νέος υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε τις σχετικές συνεννόησεις. Πρόκειται για ένα ολιγομελές σχήμα 3-5 ατόμων, καθηγητών πανεπιστημίου με ειδίκευση το αντικείμενο των σιδηροδρόμων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Επιφορτισμένος με την ευθύνη λειτουργίας αυτής της επιτροπής θα είναι ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης, όπως εξήγησε χθες στις πρώτες συσκέψεις που έκανε με τους συνεργάτες του στο υπουργείο. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχουν οι δύο υφυπουργοί, ο Γιώργος Καραγιάννης για τα δημόσια έργα και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος για τις μεταφορές, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης θα μετακινείται μεταξύ του υπουργείου και του Μεγάρου Μαξίμου, όπου συμμετέχει από τον πρωινό καφέ ως μια σειρά μικρότερων και μεγαλύτερων συσκέψεων. Ο κ. Γεραπετρίτης, πάντως, χθες θέλησε να δώσει και ένα διαφορετικό υφολογικό στίγμα σε σχέση με προηγούμενες τραγωδίες και τη στάση της πολιτικής ηγεσίας, ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων. «Είναι μία πάρα πολύ βαριά ευθύνη. Έχω συνηθίσει στη ζωή μου να αναλαμβάνω τέτοιες ευθύνες και επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μία πραγματική τραγωδία, εγώ θέλω πρώτα από όλα, να ζητήσω συγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, κάνοντας μία συνολική αυτοκριτική και για όλο το πολιτικό σύστημα και την Πολιτεία και θέλω ειλικρινά κοιτώντας στα μάτια τους ανθρώπους αυτούς, να πω ότι αυτό το δύσκολο και στενάχωρο έργο θα φτάσει μέχρι τέλος», διεμήνυσε με νόημα ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Τα σενάρια για τις εκλογές Ως πότε θα είναι υπουργός Υποδομών ο κ. Γεραπετρίτης, πάντως, είναι ασαφές, καθώς ο πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει σε κανέναν τα χαρτιά του για το πότε θα στηθούν οι κάλπες που πήγαιναν για τις 9 Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, κόβει τη συζήτηση σε όποιον συνεργάτη του επιχειρεί να του εκμαιεύσει μια εκτίμηση, ενώ αρμόδιες κυβερνητικές πηγές εξηγούν στο thetimes|-.gr ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα ανακοινωθεί προσφυγή στις κάλπες. Ο πρωθυπουργός θα κλειδώσει την ερχόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις του, ενώ, αν θελήσει να εμμείνει στο σχέδιο για κάλπες στις 9 Απριλίου, τότε θα πρέπει να ανακοινώσει τη διάλυση της Βουλής ως τις 15 Μαρτίου. Από εκεί και πέρα, μια σειρά πρωθυπουργικοί συνεργάτες και κομματικά στελέχη, αλλά και υπουργοί, στο παρασκήνιο ανοίγουν συζήτηση για μετάθεση των εκλογών είτε προς το τέλος Απριλίου είτε και προς τον Μάιο. Μάλιστα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του thetimes|-.gr, αρκετές τέτοιες φωνές ακούστηκαν στον χθεσινό, μάλλον βαρύ, «πρωινό καφέ» που έγινε. Ο κ. Μητσοτάκης άκουσε, αλλά δεν απάντησε και δεν έχει καταστήσει κανέναν κοινωνό των σκέψεών του. Υπό αυτό το πρίσμα και ελλείψει ενός σήματος από τον κ. Μητσοτάκη, κάποιοι εκτιμούν ότι θα προκύψει αναγκαιότητα για μετατόπιση των εκλογών λόγω του επιβαρυμένου κλίματος, με κηδείες και μνημόσυνα, αν και υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν στον προγραμματισμένο τους χρόνο. Το «καρπούζι και το μαχαίρι» κρατά, βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος περνά χρόνο στο γραφείο του, σε ανοιχτή γραμμή με υπουργούς στο πεδίο (Θ. Πλεύρη) ή αυτούς που εποπτεύουν όσους εμπλέκονται στη διαχείριση της τραγωδίας (Χ. Στυλιανίδη, Τ. Θεοδωρικάκο), ενώ μελετά μια σειρά από πορίσματα και καταγγελίες που είχαν δει όλο το προηγούμενο διάστημα το φως της δημοσιότητας για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και δεν είχαν αξιολογηθεί αναλόγως. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Στους 57 οι νεκροί, ενώ 56 αγνοούμενοι έχουν δηλωθεί στην Αστυνομία Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Συγκλονιστική η ανταπόκριση του κόσμου – Μάζεψαν πάνω από 3.500 φιάλες αίματος Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: «Σε περιμένω να γυρίσεις, να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα»

