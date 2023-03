Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Το ΥΠΕΞ ζήτησε από την Τουρκία να δώσει άδεια στον κρατούμενο πατέρα του μηχανοδηγού

Άμεση ήταν η ανταπόκριση των ελληνικών αρχών στο αίτημα της οικογένειας του 28χρονου Νίκου Ναλμπάντη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, προκειμένου να ζητηθεί άδεια από τις τουρκικές αρχές στον πατέρα του, ο οποίος κρατείται σε φυλακή της Τουρκίας, ώστε να βρεθεί στην κηδεία του παιδιού του. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές μετά την πρώτη επικοινωνία που υπήρξε από την οικογένεια του 28χρονου, ο Έλληνας πρόξενος στην Αδριανούπολη – κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια – επικοινώνησε άμεσα με αρμόδια τουρκική εισαγγελία και ζήτησε εκτάκτως άδεια να επισκεφθεί τον Έλληνα πολίτη, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης εβδομαδιαίας προθεσμίας. Η αιτηθείσα άδεια επισκέψεως δόθηκε κατ’ εξαίρεση και σήμερα το πρωί (3/3) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνάντηση. Αυτό που ζητά η ελληνική πλευρά, εξηγούσαν οι ίδιες πηγές, είναι να δοθεί άδεια, για ανθρωπιστικούς λόγους, στον εν λόγω κρατούμενο προκειμένου να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του παιδιού του. Παράλληλα, ζητήθηκε και συνάντηση με τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Εισαγγελίας Ραιδεστού ώστε να μεταφερθεί το σχετικό αίτημα του Έλληνα πολίτη. Στο ίδιο πλαίσιο η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, απέστειλε άμεσα, χθες Πέμπτη (2/3), Ρηματική Διακοίνωση στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν των οδηγιών του Νίκου Δένδια, επισημαίνοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του αιτήματος, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικές επικοινωνίες στελεχών της ελληνικής πρεσβείας, με τις Διευθύνσεις Διμερών Σχέσεων καθώς και Προξενικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές σήμερα το απόγευμα θα υπάρξει συνάντηση για το ίδιο ζήτημα του Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, με τον Γενικό Γραμματέα του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση αυτό που διευκρινίζεται από ελληνικής πλευράς είναι ότι η αποδοχή ή όχι του αιτήματος «ειδικής αδείας για ανθρωπιστικούς λόγους» εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τουρκικών αρχών. Την αποκάλυψη ότι ο πατέρας του 28χρονου μηχανοδηγού είναι κρατούμενος σε φυλάκες στην Τουρκία και είναι προγραμματισμένο να αποφυλακιστεί μετά το Πάσχα – άρα δεν θα είναι παρών στην κηδεία του παιδιού του – έκανε το πρωί της Πέμπτης συγγενής του αδικοχαμένου νέου. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων: Τα τρία εγκληματικά λάθη του σταθμάρχη και η δίωξή του από τον εισαγγελέα Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Σε φυλακή στην Τουρκία ο πατέρας του 28χρονου Νικόλα που σκοτώθηκε στα Τέμπη Ροζ Πάνθηρες: Εξαρθρώθηκε η ομάδα που είχε ληστέψει τη Rolex στην Αθήνα, πώς δρούσαν

