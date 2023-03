Τραγωδία στα Τέμπη – Τριαντόπουλος: «Κάθε οικογένεια μπορεί να διαχειριστεί το πένθος της όπως θέλει και κρίνει»

«Πρόκειται για ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει και συστάσεις ως προς τη διαχείριση των θυμάτων. Συστάσεις, όχι απαγορεύσεις» τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τέμπη. «Μέχρι, τώρα, έχουμε επίσημα 36 θύματα, για τα οποία η πλειοψηφία αυτών έχουν οι οικογένειές τους και οι οικείοι τους ενημερωθεί από τα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, από την ομάδα αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών των επικεφαλής της. Μία ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει και συστάσεις ως προς τη διαχείριση των θυμάτων. Συστάσεις, όχι απαγορεύσεις σε καμία των περιπτώσεων. Κάθε οικογένεια μπορεί να διαχειριστεί το πένθος της όπως αυτή θέλει και αυτή κρίνει» δήλωσε ο κ. Τριαντόπουλος. Αναλυτικά: «Ειλικρινά συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και τους φίλους των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συγκλόνισε τη χώρα. Η πολιτεία -από την πρώτη στιγμή- άμεσα και σε μεγάλη κλίμακα κινητοποιώντας κάθε δυνατό μέσο βρέθηκε στο σημείο. Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην περιοχή, βρίσκεται στην Λάρισα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον συντονισμό, τη συνεργασία και την παρακολούθηση όλων των ενεργειών, όλων των δράσεων που ακολουθήσαν το τραγικό δυστύχημα. Ήδη, βρισκόμαστε στη φάση όπου τις επόμενες ώρες ολοκληρώνεται λεπτομερής, ενδελεχής έρευνα στο πεδίο, Από την Πυροσβεστική, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ταυτοποίηση του DNA των θυμάτων. Μέχρι, τώρα, έχουμε επίσημα 36 θύματα, για τα οποία η πλειοψηφία αυτών έχουν οι οικογένειές τους και οι οικείοι τους ενημερωθεί από τα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, από την ομάδα αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών των επικεφαλής της. Μία ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει και συστάσεις ως προς τη διαχείριση των θυμάτων. Συστάσεις, όχι απαγορεύσεις σε καμία των περιπτώσεων. Κάθε οικογένεια μπορεί να διαχειριστεί το πένθος της όπως αυτή θέλει και αυτή κρίνει. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε το έργο όλοι μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεχώς, με αμείωτο ρυθμό, εντατικά, με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στους οικείους τους και στην Ελληνική κοινωνία». Κυβερνητικό κλιμάκιο από την Πέμπτη στη Λάρισα Υπενθυμίζεται ότι στη Λάρισα βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων που προβλέπονται και ακολουθούνται μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Τριαντόπουλος έχει στενότατη συνεργασία με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, και το κυβερνητικό κλιμάκιο που έχει επίσης μεταβεί στη Λάρισα. Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Ιωάννης Ξιφαράς, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ενώ σε κάθε σύσκεψη και επιτόπια συνεργασία συμμετέχουν όλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες και φορείς. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο πλαίσιο στενής συνεργασίας και συντονισμού, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς -σύμφωνα και με τα σχετικά πρωτόκολλα- όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν, την ολοκλήρωση των ερευνών, την ταυτοποίηση των θυμάτων, την ενημέρωση των συγγενών, την παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευομένων, την απομάκρυνση των αμαξοστοιχιών, την αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενη με το τραγικό δυστύχημα ενέργεια και δράση, με σεβασμό πάντα στα θύματα, στους οικείους τους και στην κοινωνία. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων – Εκπαιδευτής μηχανοδηγών: Ο μηχανοδηγός εμπιστεύτηκε τον σταθμάρχη 1.000% ενώ δεν έπρεπε Στη δημοσιότητα τα στοιχεία «σκληρής» συμμορίας Πακιστανών ληστών – Βασάνισαν και σκότωσαν δύο από τα θύματά τους Ταΰγετος: Με δαγκωματιές από άγρια ζώα η σορός της Αμερικανίδας – Στα 80 μέτρα απόσταση βρήκαν τον νεκρό άντρα της

