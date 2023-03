Τσαπανίδου για Τέμπη: Τέσσερα ερωτήματα στα οποία οφείλει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης «Η αλήθεια είναι ο ύστατος χαιρετισμός στους νεκρούς μας», αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «Κάθε προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης της αλήθειας για την τραγωδία των Τεμπών αποτελεί ασέβεια προς τους νεκρούς και προαναγγέλλει νέες τραγωδίες», αναφέρει σε δήλωση της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, σημειώνοντας ότι «η επιλογή όλων μας τώρα δεν μπορεί παρά να είναι μία: Όλα στο φως». Υποστηρίζει ότι «η προσπάθεια του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να καταφύγουν σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, χονδροειδείς απόπειρες συμψηφισμού και διαχρονικές δικαιολογίες, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες και αλγεινή εντύπωση». «Επαναλαμβάνουμε ότι για όποιον πραγματικά σέβεται τις ζωές που χάθηκαν άδικα, τις οικογένειές τους, όλους όσοι αγωνιούν για το πώς και γιατί φτάσαμε στο πολύνεκρο δράμα, η αλήθεια είναι μονόδρομος», σημειώνει η κ. Τσαπανίδου και τονίζει ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει αυτή τη στιγμή σε τέσσερα ερωτήματα. Συγκεκριμένα τα ερωτήματα που θέτει είναι τα εξής: «-Τι ακριβώς θα πήγαινε να εγκαινιάσει προεκλογικά στη Θεσσαλονίκη την επόμενη του δυστυχήματος; Ένα κέντρο τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης με ανύπαρκτο σύστημα; -Ποιος και πώς διόρισε έναν άνθρωπο άπειρο και ακατάλληλο στη θέση του σταθμάρχη Λάρισας και πόσες μέρες πριν το δυστύχημα είχε αναλάβει υπηρεσία; -Ποιος ο λόγος παραίτησης το 2022 του πρόεδρου της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ποια η απάντηση στα συνεχόμενα εξώδικα των εργαζόμενων; -Τέλος, περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη που απέδωσε στον κ. Καραμανλή την «αντικειμενική πολιτική ευθύνη» να μας απαντήσει εάν αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις εκλογές και μετά θα είναι κανονικά υποψήφιος». Καταληκτικά η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι «σε κάθε περίπτωση να είναι όλοι βέβαιοι: Η αλήθεια είναι ο ύστατος χαιρετισμός στους νεκρούς μας». Best of Network 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 07:11 03.03.2023, 09:30 03.03.2023, 10:00 03.03.2023, 10:18 03.03.2023, 09:45

