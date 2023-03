ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 03.03.2023, 06:47 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 03.03.2023, 07:56 Χριστοδουλάκης για Τέμπη: Η ψυχή της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται όλο και πιο σκληρά «Συμπάσχουμε και είμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Αναβάλει την κεντρική πολιτική του ομιλία Την οδύνη του για την τραγωδία στα Τέμπη, εκφράζει το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης. «Κάθε λεπτό που περνά η ψυχή της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται όλο και πιο σκληρά. Ασύλληπτος, αδιανόητος ο πόνος, η συντριβή των οικογενειών των θυμάτων. Συμπάσχουμε και είμαστε δίπλα τους, στο πλευρό τους. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτές τις στιγμές δεν χωρά τίποτα άλλο εκτός από τον απόλυτο σεβασμό στη συντριβή, στο πένθος των οικογενειών των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του. Ο πρώην γραμματέας του κόμματος, γνωστοποιεί μάλιστα ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για την Κυριακή κεντρική πολιτική του ομιλία. «Η κεντρική πολιτική μου ομιλία την Κυριακή 5/3 στο Μουσείο Βορρέ δεν θα πραγματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία», σημειώνει ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ειδήσεις σήμερα: Εξαρθρώθηκαν οι Ροζ Πάνθηρες – Είχαν ληστέψει τη Rolex στην Αθήνα, πώς δρούσαν Η Αθηνά, η Ιφιγένεια, ο Βαγγέλης: Οι ιστορίες των θυμάτων της σύγκρουσης των τρένων Τα τρία εγκληματικά λάθη του σταθμάρχη και η δίωξή του από τον εισαγγελέα BEST OF NETWORK 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 07:11 02.03.2023, 16:52 02.03.2023, 22:42 02.03.2023, 22:43 02.03.2023, 17:57

