Qatargate: Απορρίφθηκε η έφεση της Εύας Καϊλή – Παραμένει στη φυλακή για άλλους δύο μήνες Οι δικαστές του Εφετείου ήταν σκληροί απέναντι στην Ελληνίδα ευρωβουλευτή με τον εισαγγελέα να φέρεται να απαντά στις αναφορές της για το παιδί ότι «ούτως ή άλλως είναι έξω πατέρας του» Απορρίφθηκε από το Εφετείο των Βρυξελών η έφεση που είχε καταθέσει ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Σβεν Μαρί, στην απόφαση για παράταση δύο μηνών στην προφυλάκιση της Ελληνίδας ευρωβουλευτή. Η Καϊλή βρίσκεται στη φυλακή από τον Δεκέμβριο, όταν και συνελήφθη ως κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής παρουσιάστηκε ενώπιον του Εφετείου στις 28 Φεβρουαρίου, ζητώντας την αποφυλάκισή της με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η υπερασπιστική γραμμή της πρόταξε την ανάγκη της να βρίσκεται μαζί με την κόρη της, αλλά και το γεγονός πως ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, έχει αποφυλακιστεί με βραχιολάκι πριν από λίγες ημέρες. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ οι δικαστές του Εφετείου ήταν σκληροί απέναντι στην Εύα Καϊλή με τον εισαγγελέα να φέρεται να απαντά στις αναφορές της για το παιδί ότι «ούτως ή άλλως είναι έξω πατέρας του». Κατά την ίδια πηγή ο Φραντσέσκο Τζόρτζι έχει συναντήσει ήδη μια φορά την κόρη του, η οποία συνεχίζει να μένει με τον παππού της αλλά μπορεί να επισκέπτεται τον πατέρα του. Το Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας Βρυξελλών αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για φερόμενες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ε.Κ. και ο Μ.Τ. εμφανίστηκαν στις 28 Φεβρουαρίου ενώπιον του κατηγορητηρίου στο Εφετείο των Βρυξελλών. Η προληπτική κράτηση των δύο αυτών υπόπτων παρατάθηκε κατά δύο και έναν μήνα αντίστοιχα. Προς το συμφέρον της έρευνας, προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για νεότερες εξελίξεις με δελτίο τύπου». Σημειώνεται ότι η δίμηνη παράταση της προφυλάκισης της Εύας Καϊλή ξεκινάει από σήμερα 3 Μαρτίου. Προφυλακισμένος παραμένει και ο Ταραμπέλα Προφυλακισμένος παραμένει και ο ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα από την πλευρά του ίδιου. «Μόλις μάθαμε ότι η δικαιοσύνη αποφάσισε να παραμείνει ο Mαρκ Ταραμπέλα υπό κράτηση. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βγάλουμε έναν αθώο από τη φυλακή διότι, θυμηθείτε, ο Mαρκ Ταραμπέλα είναι αθώος, δεν έχει τίποτα να ντρέπεται και δεν έχει λάβει ποτέ χρήματα ούτε δώρα σε αντάλλαγμα για τις απόψεις του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η μέση διάρκεια της λεγόμενης προληπτικής κράτησης στο Βέλγιο είναι λίγο περισσότερο από 3 μήνες, αλλά 3 μήνες φυλάκιση για έναν αθώο είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι για έναν ένοχο. Και το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση βασίζεται σε ιδιοτελείς κατηγορίες είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό, αυτό είναι προφανές». «Τέλος, για να τον φέρουμε πιο κοντά στην οικογένειά του, παρά τον άδικο εγκλεισμό του, πετύχαμε να μεταφερθεί σύντομα σε μια φυλακή πιο κοντά στην οικογένειά του. Είναι καλά νέα» καταλήγει η ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα: Η 23χρονη Ιφιγένεια ήταν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της στο μοιραίο τρένο Συνελήφθη η αδελφή του αρχηγού της Κόζα Νόστρα – Ο σκοτεινός ρόλος της 68χρονηςΦοιτητής από τους Λειψούς περιγράφει πώς έσωσε μάνα και μωρό μέσα από το βαγόνι BEST OF NETWORK 02.03.2023, 10:30 03.03.2023, 07:11 03.03.2023, 12:30 03.03.2023, 10:00 03.03.2023, 10:18 03.03.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )