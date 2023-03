Qatargate: «Η Καϊλή προσπάθησε να με εμποδίσει να μιλήσω» λέει ευρωβουλευτής – Το Politico για την δράση της

Το σκάνδαλο του Qatargate στο οποίο φαίνεται πως πρωταγωνιστεί η Εύα Καϊλή μπορεί να αποκαλύφθηκε εν μία νυκτί, ωστόσο, το Politico αποκαλύπτει πως το κατευθυνόμενο σχέδιό της «έτρεχε» εδώ και αρκετό καιρό. Το διεθνές Μέσο αναφέρει ότι η Ελληνίδα πρώην ευρωβουλευτής είχε ταξιδέψει στο Κατάρ με τον Φρανσέσκο Τζόρτζι και τον Αντόνιο Παντσέρι το 2020, ωστόσο από τη στιγμή που ανέλαβε χρέη αντιπροέδρου στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2022, άρχισε να σχεδιάζει περισσότερα ταξίδια στον Κόλπο. Στα τέλη Οκτωβρίου 2022, η Εύα Καϊλή βρέθηκε και πάλι στην Ντόχα όπου επαίνεσε τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις του Κατάρ, μετά από τη συγκατάθεση της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για το ταξίδι. Τα μηνύματα που αντάλλαζε η Καϊλή με την Μετσόλα Σύμφωνα με τέσσερα -s μεταξύ της Καϊλή και της Μέτσολα τα οποία βρίσκονται στα χέρια του Politico, η ελληνίδα ευρωβουλευτής πέρασε μήνες πιέζοντας τη Μέτσολα να της επιτρέψει να μεταβεί στο Κατάρ και το Κουβέιτ. Η Μέτσολα υπέγραψε το ταξίδι μόλις μία εβδομάδα πριν πραγματοποιηθεί, αλλά η Χάνα Νόιμαν -ευρωβουλευτής των Πρασίνων που προεδρεύει της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στην Αραβική Χερσόνησο (DARP), όπου η Καϊλή ήταν αναπληρωματικό μέλος- δεν ενημερώθηκε ποτέ. Η Νόιμαν είπε ότι το Κατάρ ακύρωσε ένα ταξίδι που είχε κανονίσει η αντιπροσωπεία της και ότι ήταν έκπληκτη που είδε την Καϊλή να πηγαίνει. Στο πρώτο -, που εστάλη τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Καϊλή έγραψε στη Μέτσολα: «Είμαι πεπεισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει ισχυρότερο ρόλο στον Κόλπο». Σε αυτό το -, η Καϊλή ζήτησε τη σύσταση μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης μεταξύ των χωρών του Κόλπου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ με το Συμβούλιο Συντονισμού του Κόλπου, μια περιφερειακή ομάδα που αποτελείται από το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι συναντήσεις της Καϊλή στο Κατάρ Στην Ντόχα, η Καϊλή συναντήθηκε με όλους, από τον Εμίρη του Κατάρ μέχρι τον υπουργό Εξωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Shura, του νομοθετικού σώματος του κράτους του Κόλπου. Σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο, η Καϊλή συνάντησε επίσης έναν άνδρα που ονομάζεται Σάκης Μπατσιλάς, ένας Έλληνας που ήταν αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 του Κατάρ και στρατηγικός σύμβουλος για την αρχική προσφορά το 2010. Ενόψει της φιλοξενίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το εμιράτο, υπήρξε έντονη δραστηριότητα γύρω από ένα ψήφισμα σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα μετά από έρευνα του Guardian που ισχυρίστηκε ότι 6.500 μετανάστες εργάτες σκοτώθηκαν ενώ εργάζονταν σε εργοτάξια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το τουρνουά που ξεκινούσε στα τέλη Νοεμβρίου, το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την Ντόχα — η αρνητική δημοσιότητα θα μπορούσε να λεκιάσει την εκσυγχρονιστική εικόνα που επρόκειτο να προωθήσει η υπερβολή του Μουντιάλ. Η «σύμμαχος» που ήταν εναντίον της Καϊλή Η Καϊλή και άλλοι ευρωβουλευτές από την κεντροαριστερή ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είχαν λάβει ευνοϊκή θέση για το εργασιακό ιστορικό του Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του Κόλπου είχε αντιμετωπίσει τις ανησυχίες υιοθετώντας μεταρρυθμίσεις. Αλλά δεν ένιωσαν όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το Κατάρ άξιζε επαίνους. Η Λάρα Γουόλτερς, μια ολλανδή ευρωβουλευτής που ανήκει στην ίδια ομάδα με την Καϊλή, ήταν μια από τις πιο ειλικρινείς επικρίτριες του Κατάρ. Πριν από μια ακρόαση στις 14 Νοεμβρίου με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Ali bin Samikh Al Marri -τον οποίο οι βέλγοι εισαγγελείς θα ανέφεραν αργότερα ως βασικό πρόσωπο στην υπόθεση χρηματισμού- το γραφείο της κ. Καϊλή επικοινώνησε επανειλημμένα με τη Γουόλτερς για συνάντηση. Όταν το γραφείο της Γουόλτερς δεν έδωσε στα αιτήματα, η Καϊλή την πλησίασε στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου για να ασκήσει πίεση για την υπόθεσή της, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Ευρωκοινοβουλίου με άμεση γνώση επί του θέματος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί. Όταν η Γουόλτερς σηκώθηκε για να μιλήσει κατά τη διάρκεια της ακρόασης, δύο άλλοι ύποπτοι για την υπόθεση, ο σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα και ο σύντροφος της Καϊλή, Φρανσέσκο Τζόρτζι, ήταν στην αίθουσα. Αφού μίλησε η Γουόλτερς, ο Ταραμπέλα πήρε το μικρόφωνο και επαίνεσε το εργασιακό ιστορικό του Κατάρ. «Ένιωσα εξαιρετικά άβολα», είπε η Γουόλτερς στο Politico. «Η Καϊλή προσπάθησε να με εμποδίσει να μιλήσω» Ένας δικηγόρος του Ταραμπέλα είπε ότι η παρέμβασή του εκείνη την ημέρα ήταν «εντελώς μετρημένη. Το μόνο που λέει είναι να σταματήσουμε να κοιτάμε τι γινόταν πριν από 10 χρόνια». Ο δικηγόρος του Τζόρτζι δεν απάντησε σε αίτημα του Politico για σχόλιο. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 21 Νοεμβρίου, το Ευρωκοινοβούλιο επρόκειτο να ψηφίσει επί του ψηφίσματος. Ήταν εκείνη την εποχή που η Καϊλή εκφώνησε μια ομιλία στη διάρκεια της οποίας είπε ότι «το Κατάρ είναι πρωτοπόρος στα εργασιακά δικαιώματα». Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Καϊλή πλησίασε τη Γουόλτερς, που καθόταν. «Η Εύα έρχεται σε μένα και ουσιαστικά προσπαθεί να με εμποδίσει να μιλήσω», είπε η Γουόλτερς στο podcast του EU Scream τον Φεβρουάριο. «Επέμενε στα πράγματα που είπε στην ομιλία της. Είπε, πολύ προσωπικά, γιατί το κάνεις αυτό;». Απτόητη, η Γουόλτερς σηκώθηκε για να εκφωνήσει την ομιλία της, καταρρίπτοντας το εργασιακό ιστορικό του Κατάρ. Ειδήσεις σήμερα: Η 23χρονη Ιφιγένεια ήταν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της στο μοιραίο τρένο Συνελήφθη η αδελφή του αρχηγού της Κόζα Νόστρα – Ο σκοτεινός ρόλος της 68χρονηςΦοιτητής από τους Λειψούς περιγράφει πώς έσωσε μάνα και μωρό μέσα από το βαγόνι

