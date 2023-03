Αποσύρεται ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος από την Επιτροπή του υπουργείου Υποδομών

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την Επιτροπή των εμπειρογνωμόνων που θα διερευνήσουν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη ανακοίνωσε ο καθηγητής Θανάσης Ζηλιασκόπουλος. Στο παρελθόν, ο κ. Ζηλιασκόπουλος ήταν επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με αποτέλεσμα να δεχθεί σκληρή κριτική για την τοποθέτησή του στην επιτροπή. «Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της Επιτροπής, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα ήθελα η ιδιότητα μου εκείνη να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για να πληγεί η ακεραιότητα και η αμεροληψία των εργασιών και του πορίσματος της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, δεν θα αναλάβω τα καθήκοντα μου στην Επιτροπή και παραμένω στη διάθεση της πολιτείας, στο μέτρο που μπορώ να φανώ χρήσιμος λόγω της ειδικότητάς μου», επισημαίνει. Στη θέση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου στην Ειδική Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος στα Τέμπη τοποθετείται ο κύριος Χρήστος Πυργίδης, καθηγητής σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δήλωση του Καθηγητή Θανάση Ζηλιασκόπουλου «Μετά την τοποθέτησή μου ως μέλους της επιτροπής διερεύνησης των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, υπό την ιδιότητα μου ως καθηγητή μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ακολούθησε σειρά δηλώσεων και δημοσιευμάτων εκ μέρους πολιτικών προσώπων που με αφορούσαν, σχετικά με την παρελθούσα θητεία μου ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της Επιτροπής, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα ήθελα η ιδιότητα μου εκείνη να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για να πληγεί η ακεραιότητα και η αμεροληψία των εργασιών και του πορίσματος της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, δεν θα αναλάβω τα καθήκοντα μου στην Επιτροπή και παραμένω στη διάθεση της πολιτείας, στο μέτρο που μπορώ να φανώ χρήσιμος λόγω της ειδικότητάς μου». Θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας Ήδη από την επομένη της ανάληψης καθηκόντων, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε τη σύνθεση της επιτροπής, με πρόεδρο τον Επίτιμο Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ιωάννη – Κωνσταντίνο Χαλκιά και δεύτερο μέλος τον καθηγητή της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασίλειο Προφυλλίδη. «Η Επιτροπή θα επιτελέσει το έργο της στο συντομότερο δυνατό χρόνο και θα καλέσει τεχνικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή όποιο άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να τη συνδράμουν», αναφέρει η ανακοίνωση. Στόχος της επιτροπής είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Ειδήσεις σήμερα Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Πώς ο σταθμάρχης «έχασε» τα τρένα για 16 λεπτά Θρήνος στα Γιαννιτσά – Κηδεύεται η 23χρονη Ιφιγένεια που σκοτώθηκε στα Τέμπη Market pass: «Τρέχουν» οι πληρωμές για 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους

