Δένδιας: Oφείλουμε να διερευνήσουμε τα αίτια και να μη μείνει τίποτα αναπάντητο

«Ως συντεταγμένη Πολιτεία οφείλουμε να διερευνήσουμε τα αίτια, να αποδώσουμε ευθύνες όπου υπάρχουν, αλλά και να μη μείνει τίποτα αναπάντητο», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, προσθέτοντας πως πρόκειται για μία τραγωδία που προκαλεί ανείπωτη θλίψη. «Οφείλουμε, ως πολιτικό σύστημα συνολικά, να ασχοληθούμε με την ασφάλεια και την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και για το τι φταίει διαχρονικά, όσον αφορά την υστέρησή τους ως μέσου μεταφοράς, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τα σημαντικά έργα υποδομής των τελευταίων δεκαετιών», επισημαίνει. «Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο σιδηρόδρομος είναι ένα σαφώς πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς, με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα». Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Δένδιας επισημαίνει πως μετά από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, καταγράφηκε μία ενθαρρυντική προοπτική, η οποία αποτυπώθηκε και κατά την εκεί επίσκεψή του στη δήλωση του ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «που εξέφρασε την ελπίδα να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου». «Tο κλίμα αλληλεγγύης, που έχει δημιουργηθεί και που επιβεβαιώθηκε και με την συμπαράσταση της Τουρκίας προς τη χώρα μας μετά από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα μπορούσε να ευνοήσει την προσέγγιση των δύο κοινωνιών», τονίζει και προσθέτει: «Πιθανόν, η δυναμική, που έχει τώρα διαμορφωθεί, επιτρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα για επανέναρξη διερευνητικών επαφών ή συνομιλιών για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης». «Για εμάς, κάθε κίνηση της Τουρκίας για την εξομάλυνση των σχέσεών μας και την επίλυση της μοναδικής διαφοράς μας (οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ), με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι ευκταία. Οφείλουμε να εργασθούμε για τη διατήρηση του καλού κλίματος». Ο υπουργός Εξωτερικών ακόμη υπενθυμίζει ότι τέτοιες μέρες, ένα χρόνο πριν, «είχε εκκινήσει η αναίτια και βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία». «Το πρώτο που επιθυμούμε είναι να σταματήσει ο πόλεμος άμεσα, πλήρως και άνευ όρων, για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Αλλά, ένας διάλογος που θα εδράζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου», τονίζει. «Μέχρι να φτάσουμε εκεί, ωστόσο, μαζί με τους εταίρους μας στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό, τον οποίο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αλληλέγγυοι στον αγώνα του», επισημαίνει. «Στάση αρχής», όπως προσθέτει που βασίζεται απολύτως στο Διεθνές Δίκαιο, δε στρέφεται κατά του ρωσικού λαού, με τον οποίο μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί. Ερωτηθείς σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ‘Αντονι Μπλίνκεν, αναφέρει ότι επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία αποφασιστικότητα να διαφυλάξουμε τις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας και η πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας, κορωνίδα της οποίας αποτελεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), αλλά και την ανάγκη ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Όχι μόνο επιβεβαιώθηκε το άριστο κλίμα στις σχέσεις Αθήνας-Ουάσινγκτον, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του γεωστρατηγικού αποτυπώματος της χώρας, η οποία θεωρείται στην αμερικανική πρωτεύουσα ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους συμμάχους σε μία κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη», τονίζει. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υπενθυμίζει την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης για επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, που βασίζεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας. «Αναμένουμε με μεγάλη χαρά την πρώτη επίσημη επίσκεψη τόσο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη όσο και του ομολόγου μου, κ. Κ. Κόμπου, στην Αθήνα. Για την Ελλάδα, η συνεργασία, η σύμπνοια, ο συντονισμός με την Κύπρο ήταν, είναι και θα είναι κορυφαία εθνική προτεραιότητα», αναφέρει. Αναφερόμενος στα ενεργειακά πρότζεκτ στα οποία συμμετέχει η χώρα μας στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών σημειώνει πως «η χώρα μας εργάζεται συστηματικά για την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων – γεωγραφικών, πολιτικών, οικονομικών – με στόχο τη μετατροπή της σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, σε μία ευρύτερη περιοχή που ξεκινά από την Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει μέχρι τη Νοτιο – Ανατολική Ευρώπη». Σε υφιστάμενες υποδομές όπως η Ρεβυθούσα και ο αγωγός ΤΑΡ, έρχονται να προστεθούν ο πλωτός τερματικός σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, οι διασυνδετήριοι αγωγοί με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, ο East-Med, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδας-Αιγύπτου, ο πετρελαιαγωγός Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς και άλλα. «Τα έργα αυτά θα δώσουν σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην χώρα μας και θα μεγεθύνουν αποφασιστικά το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης», τονίζει. Ερωτηθείς σχετικά με τη συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας για προσφυγή στη Χάγη για καθορισμό ΑΟΖ, ο κ. Δένδιας αναφέρει πως η σύνταξη του συνυποσχετικού είναι ένα «περίπλοκο τεχνικό-νομικό εγχείρημα» και στην αλβανική πλευρά «υπάρχουν κάποιες εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν». Πρόσθεσε πως η επίλυση αυτού του ζητήματος θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, θα δώσει το μήνυμα ότι οι χώρες της περιοχής είναι σε θέση να επιλύουν διμερή θέματα με φιλικό τρόπο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ θα είναι θετικό για την ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Ο κ. Δένδιας αναφέρεται ακόμη στους στόχοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία, σημειώνοντας πως κύριο μέλημα είναι «η άσκηση υπεύθυνης, ουσιαστικής και εποικοδομητικής εξωτερικής πολιτικής, με ψυχραιμία, σύνεση και αποφασιστικότητα». «Στόχος μας είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική να συνεχίσει να αναβαθμίζει μεθοδικά τη διεθνή παρουσία της χώρας και να ενισχύει συστηματικά τις σχέσεις μας σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο», τονίζει. Ερωτηθείς σχετικά με τις αναρτήσεις Πολάκη και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε την περίπτωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ «μία ένδειξη της τοξικότητας η οποία έχει επικρατήσει στον δημόσιο βίο της χώρας εδώ και αρκετά χρόνια». «Αυτό το οποίο με απασχολούσε και με απασχολεί ιδιαίτερα ως Υπουργό Εξωτερικών ήταν να μην επηρεάσει αυτή η τοξικότητα το κλίμα εθνικής ομοψυχίας το οποίο πετύχαμε σε γενικές γραμμές στην εξωτερική πολιτική της χώρας», τόνισε. «Είναι προφανές ότι κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν ακόμη προσκολλημένοι στην εποχή των μνημονίων, της «πλατείας» και των «αγανακτισμένων». Αποτελεί όμως και συλλογική ευθύνη όλων μας να μην μετατραπεί η πολιτική ζωή σε έναν ατελείωτο «βούρκο» την προεκλογική περίοδο. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε, ότι όπως έχει πει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και όχι εχθροί». Τέλος, όσον αφορά τις επικείμενες εκλογές επεσήμανε πως «ο στόχος ενός κόμματος εξουσίας δεν μπορεί παρά να είναι ο σχηματισμός αυτοδύναμης κυβέρνησης, έστω και αν χρειασθεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση». «Και είναι ένας στόχος ο οποίος εκτιμώ ότι θα επιτευχθεί. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερό πηδάλιο – ιδίως σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο – και όχι ακυβερνησία», κατέληξε. - – ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Πώς ο σταθμάρχης «έχασε» τα τρένα για 16 λεπτά Τουρκία: Εκλογικό δώρο στον Ερντογάν η διάσπαση της «συμμαχίας των 6» της αντιπολίτευσης Market pass: «Τρέχουν» οι πληρωμές για 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους

