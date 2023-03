Ειδικό Δικαστήριο: Σήμερα αναμένεται η απόφαση για Παπαγγελόπουλο και Τουλουπάκη

Σήμερα το απόγευμα, μετά από 37 συνεδριάσεις, αναμένεται η πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Βασιλική Ηλιοπούλου να ανακοινώσει την ετυμηγορία των δικαστών για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και την πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Πάντως, δεν αποκλείεται σε περίπτωση κατά την οποία οι 13 δικαστές του Ειδικού Δικαστηρίου δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των διασκέψεων, να αναβληθεί η ανακοίνωση του «δια ταύτα» της ετυμηγορίας τους. Κάτι εξάλλου, που είχε επισημάνει η Βασιλική Ηλιοπούλου την ημέρα της ολοκλήρωσης των αγορεύσεων των δικηγόρων υπεράσπισης, δηλαδή ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να μετατεθεί η ημέρα ανακοίνωσης της απόφασης του δικαστηρίου. Το τέταρτο, κατά σειρά Ειδικό Δικαστήριο μετά την μεταπολίτευση, με κατηγορούμενους τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την Ελένη Τουλουπάκη ξεκίνησε 19 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά από τρεις μήνες περίπου και 37 συνεδριάσεις, αναμένεται σήμερα να πέσει η αυλαία. Πάντως, η εισαγγελέας της έδρας Όλγα Σμυρλή (13.2.2023) είχε προτείνει την απαλλαγή και των δυο κατηγορουμένων από όλα τα αδικήματα που τους αποδόθηκαν με το παραπεμπτικό βούλευμα του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου. Όμως, όπως είναι γνωστό, η εισαγγελική πρόταση δεν είναι δεσμευτική για τα 13 μέλη του δικαστηρίου. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι στην υπόθεση που δικαζόταν στο Ειδικό Δικαστήριο και πάλι ο πρώην υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, η ίδια εισαγγελική λειτουργός είχε προτείνει και πάλι την απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων, ωστόσο το δικαστήριο ομοφώνα (13-0) αποφάνθηκε υπε΄ρ της ενοχή τους. Κατηγορίες Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος παραπέμφθηκε ομόφωνα στο Ειδικό Δικαστήριο για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος, που αφορά την μη αποστολή στη Βουλή των καταγγελιών-μηνύσεων τριών βουλευτών του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ (το 2017) για τον τότε υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουπλή και τον τότε υφυπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό για μη τιμολόγηση φαρμάκων το 2015. Για την ίδια παράλειψη της μη αποστολής του «φακέλου Κουρουπλή» στην Βουλή παραπέμφθηκε κατά πλειοψηφία (3-2), στο Ειδικό Δικαστήριο και η Ελένη Τουλουπάκη για κατάχρηση εξουσίας. Ακόμη, ο κ. Παπαγγελόπουλος, παραπέμφθηκε για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, κατ΄ εξακολούθηση, για τις πιέσεις και παρεμβάσεις που άσκησε, σε αρκετές υποθέσεις, σύμφωνα πάντα με το παραπεμπτικό βούλευμα. Ενδεικτικά, του καταλογιστήκαν, μεταξύ των άλλων, παρεμβάσεις προς: -Στην πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου που είχε χειριστεί το φάκελο της Novartis, πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα στη θέση αυτή η κυρία Τουλουπάκη. -Στον πρώην εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου για τους φορολογικούς ελέγχους στον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ Γιάννη Αλαφούζο πριν τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και -Στην εισαγγελέα Εφετών Γεωργία Τσατάνη για την υπόθεση του αποβιώσαντος επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου.΅ -Για το δημοσιογράφο της εφημερίδας «Τα Νέα» Γιώργο Παπαχρήστου, -Για τον τραπεζίτη (Τράπεζα Πειραιώς) Μιχάλη Σάλλα, κ.λπ. Μάρτυρες Μακρύς είναι ο κατάλογος των μαρτύρων που κατέθεσαν. Μεταξύ αυτών που κατέθεσαν είναι ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος ήταν μεταξύ των δέκα πολιτικών προσώπων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Novartis και έχει καταθέσει και σχετικές μηνύσεις. Ακόμη, κατέθεσαν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Εύης, η εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατανή, η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου, ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, ο πρώην αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Παπαγεωργίου, ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλίας Ζαγοραίος και οι δύο πρώην επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς (εισαγγελείς Πρωτοδικών) Χρήστος Ντζούρα και Στέλιος Μανώλη, συνεργάτες το επίμαχο διάστημα της κυρίας Τουλουπάκη, ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου, κ.ά. Την υπεράσπιση του κ. Παπαγγελόπουλου είχαν αναλάβει οι Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, Μάνος Ροδουσάκης και Ιπποκράτης Μυλωνάς, ενώ της κυρίας Τουλουπάκη είχαν αναλάβει οι Βασίλης Χειρδάρης, Γιάννης Μαντζουράνης και Ευάγγελος Γεωργακόπουλος.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )