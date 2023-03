ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 04.03.2023, 14:27 ΝΔ για Ειδικό Δικαστήριο: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει ξανά την απόφαση α λα καρτ» Είναι ο δεύτερος Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που καταδικάζεται με το βαρύτατο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχολιάζει η ανακοίνωση για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο Η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο είναι κρίση «α λα καρτ», επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία. «Τη στιγμή που ένας δεύτερος Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζεται και αυτός με το βαρύτατο αδίκημα για ένα δημόσιο λειτουργό, αυτό της παράβασης καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει για την αθώωση της κας Τουλουπάκη», αναφέρει. Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας: «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να μπούμε σε πολιτική αντιπαράθεση αυτήν την ώρα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου. » Τη στιγμή που ένας δεύτερος Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον στενότερο συνεργάτη του κ.Τσίπρα Ν.Παππά, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ.Παπαγγελόπουλος, καταδικάζεται και αυτός με το βαρύτατο αδίκημα για ένα δημόσιο λειτουργό, αυτό της παράβασης καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει για την αθώωση της κας Τουλουπάκη! » Κρίνει, δηλαδή, ξανά την απόφαση α λα καρτ και δεν βρίσκει να πει μια κουβέντα για την καταδίκη και δεύτερου υπουργού του, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται το κράτος δικαίου. » Τα υπόλοιπα στην ώρα τους». Ειδήσεις σήμερα: Έσπασαν τη τζαμαρία του καφέ στη Γλυφάδα και πέταξαν μέσα τον εκρηκτικό μηχανισμό – Δείτε εικόνες και βίντεο Αποσύρεται ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος από την Επιτροπή του υπουργείου ΥποδομώνΣκληρή μάχη δίνει ο 20χρονος που είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι BEST OF NETWORK 04.03.2023, 12:10 04.03.2023, 16:50 10.02.2023, 16:16 04.03.2023, 10:24 04.03.2023, 10:23 04.03.2023, 13:30

