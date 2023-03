Ελληνοτουρκικά: Η επανέναρξη της θετικής ατζέντας στη συνάντηση Φραγκογιάννη – Τσαβούσογλου στη Ντόχα Ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ στο περιθώριο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες που διεξάγεται από χθες στη Ντόχα Συνάντηση και με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο περιθώριο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες που διεξάγεται από χθες στην Ντόχα. Αντικείμενο της συνομιλίας που είχαν οι δύο πολιτικοί αποτέλεσαν οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων σε Τουρκία και Ελλάδα και η επανέναρξη της θετικής ατζέντας η οποία είχε αναβληθεί πέρυσι το καλοκαίρι, και η οποία περιλαμβάνει 25 θεματικές, σε οικονομικούς, επιχειρηματικούς και εμπορικούς κλάδους των δύο χωρών. Ο κ. Φραγκογιάννης συμμετέχει στη διάσκεψη του ΟΗΕ (4 έως τις 9 Μαρτίου) εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό και θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, ενώ θα συμμετάσχει και σε δύο στρογγυλές τράπεζες. Στο περιθώριο της διάσκεψης ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία πραγματοποιεί συναντήσεις με σειρά ηγετών από δεκάδες χώρες με αντικείμενο την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων, ενω παράλληλα προωθεί την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδας στην προσπάθεια για εκλογή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως μη μόνιμο μέλος, για τη διετία 2025-26. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Πολύωρη απολογία του σταθμάρχη στον ανακριτή – Σε αργία ο επιθεωρητής που τον διόρισε Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Η διαβολική σύμπτωση που ένωσε δύο οικογένειες με την τραγωδία στα Τέμπη «Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στη Rolex – Καρέ καρέ η έφοδος BEST OF NETWORK 05.03.2023, 13:50 05.03.2023, 15:25 10.02.2023, 16:16 05.03.2023, 11:49 05.03.2023, 11:54 05.03.2023, 13:00

