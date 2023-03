Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μπογιές στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πυλαία – Καταγγέλλουν «τρομοκρατία» «Ακροδεξιοί τραμπούκοι προσπαθώντας να ανακόψουν την επερχόμενη πολιτική αλλαγή χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να μας τρομοκρατήσουν» έγραψε σε ανακοίνωση το γραφείο Τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Β΄Θεσσαλονίκης ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα LIVE UPDATE 05.03.2023, 16:55 LIVE UPDATE 05.03.2023, 16:49 LIVE UPDATE 05.03.2023, 16:20 ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ BEST OF NETWORK 05.03.2023, 13:50 05.03.2023, 09:14 10.02.2023, 16:16 05.03.2023, 11:49 05.03.2023, 11:54 05.03.2023, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )