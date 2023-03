Οικονόμου: Σε αυτή τη τραγωδία αντανακλούνται οι παθογένειες των τελευταίων 15 ετών «Όποιος έκανε νύξη στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εκλογές, τον έδιωχνε από τη σύσκεψη» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Όποιος έκανε νύξη στον Πρωθυπουργό αυτές τις ημέρες πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εκλογές, τον έδιωχνε από τη σύσκεψη. Οποιαδήποτε νύξη γινόταν για αυτό το θέμα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Το τελευταίο που θα σκεφτόταν ο Πρωθυπουργός μέχρι και σήμερα ήταν σενάρια πολιτικού εκλογικού χρόνου. Δεν είναι ακόμη ώρα για να μπούμε σε αυτού του είδους τη συζήτηση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «είμαστε στην τραγική κατάσταση του πόνου, της θλίψης,της οργής της ελληνικής κοινωνίας για την τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους που έφυγαν, δεν υπάρχουν λόγια για τους ανθρώπους που θρηνούν τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους. Δεν υπάρχουν λόγια για τον κόσμο που εξοργίζεται και λέει πως είναι δυνατόν το 2023 να συμβαίνει αυτό». «Η Δικαιοσύνη και η αλήθεια είναι πραγματικά το ελάχιστο απέναντι σε αυτούς που χάθηκαν και στους συγγενείς τους. Τίποτα και κανείς δεν θα μπει εμπόδιο στο να γίνει η δουλειά της αποσαφήνισης της κατάστασης, της διερεύνησης σε όλο το βάθος», πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου τονίζοντας: «Σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία αντανακλούνται όλες οι παθογένειες των τελευταίων 15 ετών. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει τη μικρότερη ή τη μεγαλύτερη ευθύνη. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Η προσπάθεια γίνεται για να πάρει η ελληνική κοινωνία τις απαντήσεις που πρέπει». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, επίσης, ότι «χωρίς αμφιβολία η επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της ελεύθερα, αδέσμευτα. Όλα θα τα ψάξει και η επιτροπή και η Δικαιοσύνη. Όλα θα ερευνηθούν, όλα θα έρθουν στο φως και θα δει ο καθένας τι συνέβη. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή για κομματική αντιπαράθεση, ο ένας να επισημαίνει στον άλλον τα μεγάλα σφάλματά του. Ούτε είναι ώρα συμψηφισμών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, να μην έρθει στο φως η αλήθεια για να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους τραγωδίες». «Κυρίως το έργο της επιτροπής είναι να δει τα συστημικά προβλήματα. Όλα θα τα ψάξει η επιτροπή», διευκρίνησε ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Κυριακή Στιγμές αρχαίου δράματος στις κηδείες των θυμάτων – Κουφέτα και λευκά μπαλόνια στη μνήμη τους Στις 11:00 η απολογία του μοιραίου σταθμάρχη – «Κουβαλάω 35 φέρετρα στην πλάτη» είπε BEST OF NETWORK 04.03.2023, 12:10 05.03.2023, 09:14 10.02.2023, 16:16 04.03.2023, 22:42 04.03.2023, 22:44 04.03.2023, 11:30

