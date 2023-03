ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 05.03.2023, 12:45 ΠΑΣΟΚ: Ας αποδεχθεί ο κ. Μητσοτάκης τις ευθύνες του και ας μην καμώνεται ότι θα σηκώσει αμαρτίες άλλων Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για την δήλωση του πρωθυπουργού «Ο Πρωθυπουργός υπό το βάρος της διογκούμενης οργής για την ανείπωτη τραγωδία, απομακρύνθηκε σήμερα από τη θεωρία του ενός και μόνου υπεύθυνου αλλάζοντας κατά την προσφιλή τακτική του επιφανειακά θέσεις με μόνο στόχο να διαχειριστεί επικοινωνιακά τις αρνητικές επιπτώσεις», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός υπό το βάρος της διογκούμενης οργής για την ανείπωτη τραγωδία, απομακρύνθηκε σήμερα από τη θεωρία του ενός και μόνου υπεύθυνου αλλάζοντας κατά την προσφιλή τακτική του επιφανειακά θέσεις με μόνο στόχο να διαχειριστεί επικοινωνιακά τις αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι οδυνηρή. Το μοντέλο διακυβέρνησης που ο Πρωθυπουργός ονόμασε «επιτελικό κράτος», αποδείχτηκε μια επικοινωνιακή κατασκευή που κατέρρευσε από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες. Ας αποδεχτεί, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης τις ευθύνες του και ας μην καμώνεται ότι θα σηκώσει τις αμαρτίες των άλλων. Η χώρα χρειάζεται Ισχυρή Θεσμική Δημοκρατία και όχι μια παρέα ημέτερων, που θεωρεί πως μπορεί να διευθύνει τη χώρα. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για Τέμπη: Συγγνώμη προσωπική, αλλά και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου: Χρυσός και πάλι ο Τεντόγλου! Σε αργία ο σταθμάρχης και ο προϊστάμενός του από την πρώτη στιγμή Best of Network 05.03.2023, 12:00 05.03.2023, 09:14 10.02.2023, 16:16 04.03.2023, 22:42 04.03.2023, 22:44 04.03.2023, 11:30

