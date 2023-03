Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα – Θεοδωρικάκος: «Καθολικό το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη»

«Όλα στο φως. Πλήρης απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρατηθεί τίποτα κρυφό. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι καθολικό. Η αναδοχή των διαχρονικών ευθυνών είναι μια λυτρωτική πράξη για να πάμε παρακάτω ως κοινωνία. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προχωρήσουμε μπροστά». Αυτά τόνισε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. «Αν θέλουμε να πάμε παρακάτω ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα, πρέπει να αποδοθούν πλήρως όλες οι ευθύνες. Το αίτημα για Δικαιοσύνη είναι καθολικό. Προέρχεται από το σύνολο της κοινωνίας και είναι προτεραιότητα και επιλογή και του ίδιου του πολιτικού συστήματος και είναι επιλογή και προτεραιότητα και για την ίδια την κυβέρνηση. Πρέπει να βγουν όλα στο φως. Όλα. Προφανές είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ανθρώπινα λάθη, αλλά πρέπει να έλθουν στο φως. Πλήρης απόδοση ευθυνών. Δεν έχει κανένας κανένα λόγο να κρατήσει τίποτα στην άκρη. Γιατί για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω ως κοινωνία, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη και πρέπει να αναδεχθούμε διαχρονικές ευθύνες. Αυτές που αντιστοιχούν στον καθένα. Αυτό είναι μια λυτρωτική πράξη», είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να κάνει ούτε τον ανίδεο ούτε τον ανήξερο. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν τρόποι. Δεν ήταν μέχρι χθες ή προχθές καλό το τρένο και το χάλασε κάποιος τώρα. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα». «Θέλουμε δικαιοσύνη» Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέδειξε τις θετικές και αισιόδοξες εικόνες των νέων που μέσα στην καταστροφή έτρεξαν να σώσουν με αυτοθυσία συνανθρώπους τους, τους γιατρούς, τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που έσωσαν ζωές, όλους εκείνους που έκαναν ουρές για να δώσουν αίμα και τα νέα παιδιά που από τις αυλές των σχολείων και τις συγκεντρώσεις τους έστειλαν μηνύματα. Και τόνισε: «Ας μη ρίχνουν δηλητήριο κάποιοι. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε εκδίκηση. Θέλουμε ενότητα. Δεν θέλουμε διχασμό. Θέλουμε να λειτουργήσουν τα πράγματα και να προχωρήσουμε μπροστά και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Δεν θέλουμε στοχοποιήσεις και μάλιστα μαζικές και τυφλές από διαφόρους, οι οποίες δεν μας πηγαίνουν πουθενά. Δεν με ενοχλούν καθόλου τα συλλαλητήρια και οι συγκεντρώσεις. Θεωρώ δικαιολογημένη την αγανάκτηση των νέων. Αλλά δεν μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιούν τον θυμό, τη λύπη, τον σπαραγμό και την αγανάκτηση για να διαλύσουν τα πάντα ή για να στρέψουν την κοινωνία σε βάρος συγκεκριμένων πραγμάτων και καταστάσεων». Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα παιδιά που διαδηλώνουν, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι αστυνομικοί είναι τα αδέλφια και φίλοι τους, εκείνοι που έτρεξαν να σώσουν επιβάτες του τρένου και κάποιοι ταξίδευαν με αυτό, είναι αυτοί που προσφέρουν ασφάλεια σε όλους τους πολίτες και δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές επιθέσεις εναντίον τους επειδή είναι παρόντες στη συγκέντρωση για να φυλάσσουν ζωές και περιουσίες. Ερωτηθείς για τη στάση της εταιρείας είπε ότι δεν θέλει να τη σχολιάσει. «Θεωρώ πως είναι προς διερεύνηση. Το βράδυ της τραγωδίας που βρισκόμουν -ως όφειλα- με τους συναδέλφους μου στο Κέντρο Επιχειρήσεων, εκείνη εμφανίστηκε πολύ καθυστερημένη». Επισήμανε ότι σε κάθε μαζική μεταφορά ανθρώπων θα πρέπει να είναι γνωστή η ταυτότητά τους για πάρα πολλούς λόγους. «Οφείλουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι» Αναφερόμενος στην παρουσία του στη Λάρισα τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, είπε: «Πήγαμε στη Λάρισα με τους συναδέλφους, συζήτησα με αρκετούς ανθρώπους προσπαθώντας να τους στηρίξω ψυχολογικά, αυτές οι εικόνες θα με συνοδεύουν μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή, αυτά τα συναισθήματα δεν είναι θέμα συζήτησης. Κάναμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν μετά για να προσφέρουμε βοήθεια. Και τόνισε ότι είναι υποχρέωση να κάνουμε τώρα ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους». Ερωτηθείς για τη στάση κομμάτων της Αντιπολίτευσης σε σχέση με τη συγκρότηση της Επιτροπής διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος τόνισε: «Ας μείνουμε μακριά από αντιπαραθέσεις. Τώρα είναι η ώρα του αναστοχασμού. Οφείλουμε, κυρίως στη μνήμη των θυμάτων, να προχωρήσουμε μπροστά. Ενωμένοι». Τέλος σχετικά με την επικοινωνία του με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών είπε: «Με τον κύριο Σοϊλού έχουμε έρθει κοντά το τελευταίο διάστημα, μετά την πρώτη επικοινωνία που είχα μαζί του για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον φονικό σεισμό της Τουρκίας». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για Τέμπη: Συγγνώμη προσωπική, αλλά και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου: Χρυσός και πάλι ο Τεντόγλου! Σε αργία ο σταθμάρχης και ο προϊστάμενός του από την πρώτη στιγμή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )