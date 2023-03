ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 05.03.2023, 08:25 Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Μνημόσυνο για τα θύματα των Τεμπών – Στη Μητρόπολη Αθηνών Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης Το παρών δίνουν μεταξύ άλλων η Νίκη Κεραμέως, ο Θάνος Πλεύρης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Κώστας Μπακογιάνης Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη πραγματοποιείται σήμερα σε όλους τους ναούς της χώρας. Αυτό προβλέπει απόφαση που είχε λάβει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία γνωστοποίησε με εγκύκλιο σε όλες τις Μητροπόλεις. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqyaim2tcr2h) Στην Αθήνα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τελούν στη Μητρόπολη Αθηνών το ιερό μνημόσυνο για την ανάπαυση των θυμάτων, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Το παρών δίνουν επίσης η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο δήμαρχος Αθηνών, Κώστας Μπακογιάννης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Δείτε εικόνες: Ειδήσεις σήμερα: Βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Κυριακή Στιγμές αρχαίου δράματος στις κηδείες των θυμάτων – Κουφέτα και λευκά μπαλόνια στη μνήμη τους Στις 11:00 η απολογία του μοιραίου σταθμάρχη – «Κουβαλάω 35 φέρετρα στην πλάτη» είπε BEST OF NETWORK 05.03.2023, 11:13 05.03.2023, 09:14 10.02.2023, 16:16 04.03.2023, 22:42 04.03.2023, 22:44 04.03.2023, 11:30

