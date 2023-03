Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης – Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι ανακοινώσεις Γεραπετρίτη Στο σημείο του δυστυχήματος το πρωί της Δευτέρας ο νέος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης – Συνεδριάζει τη Δευτέρα η επιτροπή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος Γιώργος Ευγενίδης Μαριάννα Τζάννε 05.03.2023, 22:36 Με το τριήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία στα Τέμπη να έχει ολοκληρωθεί, αλλά τα ερωτήματα για τα λάθη, τις παραλείψεις και τα διαχρονικά κενά να παραμένουν, η κυβέρνηση μπαίνει σε μια νέα φάση διαχείρισης της κατάστασης. Ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία θέλει η κυβέρνηση να γίνουν οι χειρισμοί της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι τη Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει για πρώτη φορά η τριμελής επιτροπή για τα αίτια της τραγωδίας. Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρωινή του ανάρτηση στο Facebook, δείχνοντας να αφουγκράζεται τη δημόσια συζήτηση και την κριτική των ημερών και να ζητεί με κεφαλαία γράμματα «συγγνώμη», τόσο επί προσωπικής βάσεως, όσο και για τα όσα δεν έκαναν τα τελευταία είκοσι χρόνια οι κυβερνήσεις για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Επίσης, με την ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει «πιο μπροστά» ακόμα και από στελέχη του ίδιου του του κόμματος, ενώ «λειαίνει» και πράγματα που είπε ο ίδιος στο τηλεοπτικό του μήνυμα, την ίδια μέρα της τραγωδίας. «Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα», επισημαίνει ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι, αν είχε ολοκληρωθεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης, ο παράγων του ανθρωπίνου λάθους θα μπορούσε να αποσοβηθεί. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η δικαιοσύνη θα κινηθεί γρήγορα για να δώσει τις δέουσες απαντήσεις για την τραγωδία και προαναγγέλλει εξαγγελίες για το πώς θα λειτουργήσει για το επόμενο διάστημα το σιδηροδρομικό δίκτυο, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα τηλεδιοίκησης σε όλο το μήκος του. Όπως μεταδίδουν αρμόδιες πηγές, η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη σε προσωπικό τόνο γράφτηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος θέλησε να δώσει το στίγμα του στους πολίτες, αλλά και να δεσμευτεί ότι ο ίδιος θα εκπροσωπεί το όραμα για μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή των παθογενειών που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η εμπειρία του κ. Μητσοτάκη στα Τέμπη την ημέρα της τραγωδίας, άλλωστε, ήταν «αποκαλυπτική», ειδικά στο νοσοκομείο της πόλης, όπου για ώρα συνομίλησε σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα με τους γονείς των παιδιών που αγνοούνταν μετά τη σύγκρουση των τρένων. Αποζημιώσεις Ένα δεύτερο σκέλος των άμεσων παρεμβάσεων είναι οι αποζημιώσεις. Με ανακοίνωση της η Hellenic Train προαναγγέλλει κανονικές αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών, αλλά και στους τραυματίες της μοιραίας αμαξοστοιχίας 62. Κατά πληροφορίες, η απόφαση της εταιρίας δεν ήταν δεδομένη τις προηγούμενες μέρες. Πλην όμως, ο εκπρόσωπός της που βρισκόταν στα Τέμπη τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε προ… εκρηκτικού κλίματος, αλλά και ευθέως επιθέσεων για την απραξία της εταιρίας, ιδίως από τον επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό. Άμεσα μέτρα Παράλληλα, ο νέος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρίσκεται αύριο το πρωί στη Λάρισα, προκειμένου να σχηματίσει ιδία άποψη για τα όσα έφταιξαν και είχαμε ως αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Ο ίδιος αναμένεται να συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Θεσσαλίας με τους κ.κ. Τριαντόπουλο, Αγοραστό, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρίας, ενώ μαζί του θα είναι ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς. Προσωρινά στη θέση του παραμένει στο μεταξύ ο παραιτηθεί πρόεδρος του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας, ώστε να υπογράφει διοικητικές πράξεις, μέχρι να συνεδριάσει το Δ.Σ. του Οργανισμού για την αντικατάστασή του με πρόσωπο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Το πρωί της Τετάρτης, πάντως, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, όπου θα ανακοινώσει άμεσες παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Κατά πληροφορίες, υπάρχει εισήγηση στο τραπέζι να λειτουργήσει η γραμμή για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες, όχι όμως για τις επιβατικές και η μετακίνηση των επιβατών να γίνεται με λεωφορεία της Hellenic Train. Μια τέτοια απόφαση, πάντως, δεν έχει κλειδώσει. Γιώργος Ευγενίδης Μαριάννα Τζάννε 05.03.2023, 22:36 BEST OF NETWORK 05.03.2023, 13:50 05.03.2023, 15:25 10.02.2023, 16:16 05.03.2023, 11:49 05.03.2023, 11:54 05.03.2023, 13:00

