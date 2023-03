ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 05.03.2023, 12:45 Τσαπανίδου: Η συγνώμη του Μητσοτάκη άργησε πέντε μέρες Δήλωση της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Τη δήλωση του πρωθυπουργού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζει η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Όπως αναφέρει, η συγνώμη του πρωθυπουργού, άργησε πέντε μέρες, ενώ αναφέρει ότι «ακόμη και αυτή τη συγνώμη, όμως, δεν έχει το σθένος να την αναλάβει ο ίδιος. Σπεύδει να τη μοιραστεί με όσους κυβέρνησαν πριν από αυτόν για να μην αναμετρηθεί ποτέ με τις δικές του ευθύνες». Ολόκληρη η δήλωση της Πόπης Τσαπανίδου: Ωραίο το κείμενο που έγραψαν οι επικοινωνιολόγοι στον κ. Μητσοτάκη για να το αναρτήσει στο fb. Γεμάτο ενσυναίσθηση. Όπως λέει και στην αρχή, αυτή τη φορά χωρίς ξύλινα λόγια. Όπως δηλαδή κάθε άλλη φορά. Ωραία και η συγνώμη που τον ανάγκασαν να γράψει. Μόνο που άργησαν πέντε ημέρες. Και τίποτα από αυτά δεν είναι δικό του. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Ακόμη και αυτή τη συγνώμη, όμως, δεν έχει το σθένος να την αναλάβει ο ίδιος. Σπεύδει να τη μοιραστεί με όσους κυβέρνησαν πριν από αυτόν για να μην αναμετρηθεί ποτέ με τις δικές του ευθύνες. Και για να μην δώσει ούτε μισή απάντηση στα γιατί που μας πληγώνουν. Μόνο λόγια και υποσχέσεις ότι θα κάνει τώρα, τις λίγες ημέρες μέχρι τις εκλογές, όσα δεν έκανε τέσσερα χρόνια. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για Τέμπη: Συγγνώμη προσωπική, αλλά και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου: Χρυσός και πάλι ο Τεντόγλου! Σε αργία ο σταθμάρχης και ο προϊστάμενός του από την πρώτη στιγμή Best of Network 05.03.2023, 12:00 05.03.2023, 09:14 10.02.2023, 16:16 04.03.2023, 22:42 04.03.2023, 22:44 04.03.2023, 11:30

