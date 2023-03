Ανδρουλάκης: Να σεβαστούμε τουλάχιστον 40 μέρες το πένθος για τα Τέμπη

Την πρότασή του για ένα «ισχυρό και λειτουργικό κράτος που υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον» και που βασίζεται «σε ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης» επιχειρεί να περιγράψει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για την τραγωδία στα Τέμπη. Αναφερόμενος στην τραγωδία στα Τέμπη -όπως έκανε στο πλαίσιο της χθεσινοβραδινής συνέντευξης στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ και την εκπομπή του ALPHA “Αυτοψία”- o Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής προσπαθεί να επισημάνει την ανάγκη μεγάλων αναγκών στη χώρα, μέσω ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κομμάτων. Ο κ. Ανδρουλάκης πιστεύει ότι χρειάζονται συναινέσεις για τη συγκρότηση μιας ισχυρής θεσμικής δημοκρατίας και όχι για «ένα κράτος-λάφυρο, ένα κράτος πελατειακό, όπου ο καθένας θα μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει πάρε εκεί, αυτόν τον σταθμάρχη, στο τέλος της επαγγελματικής του καριέρας για να εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη σύνταξη». Εστιάζοντας στο πολύνεκρο δυστύχημα είπε ότι «όποιος είναι γονιός, το πρώτο πράγμα που κάνει – κατά την άποψή μου – είναι να μπει στη θέση του γονιού, που χάνει το παιδί του» και πρόσθεσε: «Είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν για εμένα μια συγκλονιστική στιγμή, διότι υπάρχει ένα μεγάλο «γιατί». Πως είναι δυνατόν εν έτει 2023 να κρέμονται τόσες ανθρώπινες ζωές από το λάθος ενός ανθρώπου που βρέθηκε σε μια θέση, χωρίς όπως φαίνεται να έχει επαρκή εξειδίκευση ή μεγάλη εμπειρία. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά». Σχετικά δε με την ανάρτηση του πρωθυπουργού χθες το πρωί και τη «μεγάλη συγγνώμη στους συγγενείς των θυμάτων», υποστήριξε ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε μια συγγνώμη, που για εμένα δεν είναι μια αυθόρμητη συγγνώμη. Πέντε ημέρες μετά τη γενική κατακραυγή (για τον τρόπο που απάντησε, βάζοντας μπροστά την ευθύνη του σταθμάρχη) έρχεται αυτή η συγγνώμη με ό,τι υποκρύπτει ως επικοινωνιακό χειρισμό. Και το λέω, διότι κι εγώ έχω δεχθεί στο παρελθόν τη συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη και γνωρίζω ποια ήταν τα αποτελέσματα, τα επόμενα βήματα αυτής της συγγνώμης». Σχολιάζοντας την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή από τη θέση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι: «Ο κ. Καραμανλής είναι έκθετος, γιατί έβγαινε στη Βουλή και έψεγε τους συναδέλφους του βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που έθεταν το θέμα ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Τους έλεγε ότι αυτό που κάνουν είναι υπονομευτικό. Και μετά από μερικές εβδομάδες, είδαμε τι συνέβη». Και διερωτήθηκε συμπληρωματικά: Ο κ. Μητσοτάκης, μια μέρα πριν από την τραγωδία, προγραμμάτιζε δε, να πάει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο τηλεδιοίκησης να κάνει ανακοινώσεις. Τι ανακοινώσεις θα ήταν αυτές;». Ειδικά για τη σύμβαση που αφορά στην υποδομή της τεχνολογικής επάρκειας για τη λειτουργία των τρένων προσπάθησε τόνισε ότι: «Υπάρχει μια σύμβαση από το 2014, η 717/2014, ύψους 41 εκατ. ευρώ για να έχουμε τηλεδιοίκηση, φωτοσήμανση σε όλο το δίκτυο Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Έχουν περάσει δύο κυβερνήσεις. Από το 2016 και μετά έχει πάρει επτά παρατάσεις αυτή η σύμβαση. Μάλιστα, επί Νέας Δημοκρατίας, αυτή η σύμβαση προικοδοτείται και με 13 εκατ.ευρώ, δηλαδή 54 εκατ. ευρώ σύνολο. Μα πέρασαν 10 χρόνια. Δεν πρέπει η Δικαιοσύνη να καλέσει υπουργούς, διοικητές οργανισμών, γενικούς γραμματείς, τις εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτή τη σύμβαση; Γιατί πέρασαν δέκα χρόνια, ενώ έπρεπε το έργο να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια προκειμένου να έχουμε την τεχνολογική επάρκεια και η τεχνολογία να αντιμετωπίζει το όποιο ανθρώπινο λάθος». «Βασικό μέσο πράσινης μετάβασης είναι το τρένο. Τι επενδύσεις έγιναν; Βασικό ζήτημα πράσινης μετάβασης είναι τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Τι κάναμε σε όλα αυτά; Έχουμε ακολουθήσει κάποιο μοντέλο μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας για να μειώσουμε την εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο;» διερωτήθηκε σημειώνοντας την διαφορετική φιλοσοφία για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σχετικά με τα μετεκλογικά σενάρια ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Μιλώ στους εν δυνάμει ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και σε αυτούς δεσμεύομαι. Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας απευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θέλει καμία συνεργασία αλλά μόνο αυτοδυναμία. Αυτή είναι η ατζέντα του. Ο κ. Τσίπρας επιμένει να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεσμεύομαι στους νέους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και λέω: Όσοι θα μας ψηφίσουν, ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ για να υλοποιήσει την προγραμματική του ατζέντα. Αν είναι ισχυρό, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι αν μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συγκλίσεις. Αν δεν ικανοποιούνται αυτές οι συνθήκες, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα χρήσιμο κόμμα, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, γιατί είναι προγραμματικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και θα μπει σε κυβερνητική συζήτηση μόνο με προγραμματικούς όρους». Σε μια προσπάθεια να αναδείξει τις διαφορές πολιτικής αντίληψης με τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε μάλιστα ότι: «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό. Δεν είμαι ούτε λαϊκιστής, ούτε εργαλειοποιώ τον φόβο του λαού. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: “θα μου τα συγχωρήσουν όλα διότι αν δεν είμαι εγώ, θα είναι ο Τσίπρας”. Όχι, μην συγχωρήσετε τίποτα και στους δύο. Έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Πρέπει η χώρα να γυρίσει σελίδα». Μένοντας στο ίδιο σημείο και αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε ακόμη ότι: «Αντισύστημα σημαίνει σύγκρουση με την ολιγαρχία. Έχουν κάποιοι διάθεση να συγκρουστούν με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος; Ή ρίχνουν πιστολιές στον αέρα και στο παρασκήνιο είναι ακόλουθοι όλων των αποφάσεων που θέλουν να πάρουν;» Όσον αφορά στο «πολιτικό υπόδειγμα ήθους» που το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πρεσβεύει, ο κ.Ανδρουλάκης αντέτεινε: «Μέσα σε μια ώρα είχα διαγράψει την κυρία Καϊλή. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή την εποχή να μείνει καμία μα καμία σκιά στη νέα προσπάθεια που κάνουμε. Αλλά για πείτε μου, οι πολιτικοί μου αντίπαλοι έδειξαν τα ίδια αντανακλαστικά; Εδώ έχουμε καταδικασμένο το «δεξί χέρι» του πρώην πρωθυπουργού, για το κόλπο με τους επιχειρηματίες να μοιράσουν τις τηλεοπτικές άδειες. 13-0 στο ειδικό δικαστήριο. Και αντί να τον διαγράψει, τον έχει στα ψηφοδέλτιά του. Έχουμε τον κ. Μητσοτάκη, που ο ανιψιός του έστησε όλο αυτό το παρακράτος και τον έχει προφυλάξει απόλυτα. Τον κ. Πάτση, με τα κόκκινα δάνεια. Ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν και αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε οι υπόλοιποι. Αφήνουμε όλα αυτά, γιατί είμαστε κομμάτι τους ή επειδή δεν είμαστε κομμάτι τους και έχουμε μια άλλη αντίληψη για την πολιτική και το ήθος, κόβουμε απευθείας τον ομφάλιο λώρο; Νομίζω ότι η δράση και η πορεία μου, έχουν δείξει ότι είμαι από την όχθη που θέλει κάτι διαφορετικό για τη χώρα από όλα αυτά τα φαινόμενα». Ως προς το σκάνδαλο τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «η ενοχή του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται από τις αγωνιώδεις προσπάθειες του για τη συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου» και υπογράμμισε ότι «η Κυβέρνηση με επιστολή του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη αρνείται να συναντηθεί με τα μέλη της επιτροπής LIBE για τις ανθρώπινες ελευθερίες του ευρωκοινοβουλίου που έρχονται στη χώρα μας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε ερωτήσεις για το εκλογικό τοπίο και την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών άφησε να εννοηθεί ότι χρειάζεται σεβασμός στους συγγενείς των θυμάτων, ειδικά τώρα και για τις επόμενες 40 ημέρες. Για το αποτέλεσμα των εκλογών- όποτε κι αν γίνουν- δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος όσον αφορά στο «αποτύπωμα» του ΠΑΣΟΚ και δεν απέφυγε να σημειώσει ότι «ένα μονοψήφιο ποσοστό θα είναι βεβαίως αποτυχία». Για την κάμψη των δημοσκοπικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα υποστήριξε επαναλαμβάνοντας ότι: «Ο στόχος είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Δεν επιτίθεμαι εγώ στους δημοσκόπους. Ναι, ξεκινήσαμε δυναμικά, υπήρξε στασιμότητα, αλλά ο αγώνας μας είναι μπροστά. Βλέπω επιστροφή ψηφοφόρων στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κόσμος κουράστηκε από το μοντέλο διακυβέρνησης των τελευταίων χρόνων. Θέλει αποτέλεσμα και ουσία. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Θα είναι καλό για τη χώρα». Ειδήσεις σήμερα: 24ωρη απεργία σήμερα σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο Μαραθώνια η απολογία του σταθμάρχη Λάρισας: Τα κρίσιμα λεπτά και τα απανωτά λάθηΗ αντιπολίτευση στην Τουρκία διαλέγει τον αντίπαλο του Ερντογάν

