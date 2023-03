Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά – «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής…»

Σε μία ερώτηση-βόμβα που κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Βουλή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, αναδεικνύεται κατά τρόπο ανατριχιαστικό ότι οι αρμόδιοι γνώριζαν με πλήρη λεπτομέρεια ότι τα συστήματα ασφαλείας των τρένων δεν λειτουργούν και γι’ αυτό συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Αδενδρο και χάθηκαν τρεις ζωές. Συγκεκριμένα ο συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε στις 5-7-2017 μία λεπτομερέστατη ερώτηση στη Βουλή σύμφωνα με την οποία «οι καθυστερήσεις στην σύμβαση 717 (σ.σ. αυτή που συζητάμε και σήμερα για την τηλεδιοίκηση- ασφάλεια των τρένων) δεν λειτουργούσε με συνέπεια να κυκλοφορούν τα τρένα τυφλά και να χαθούν τρεις ανθρώπινες ζωές». Αποδίδει μάλιστα τις καθυστερήσεις σε διαπλοκή με «εθνικούς εργολάβους» που σχετίζονται με τον τότε γενικό γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών κ. Θάνο Βούρδα, κουμπάρο του υπουργού κ. Σπίρτζη. Ωστόσο στην γραπτή απάντησή του ο υπουργός περιορίζεται σε τεχνικά θέματα και δεν αναφέρει το παραμικρό σχετικά με την παράδοση του έργου από τους εργολάβους. Ο Χρήστος Σπίρτζης με τον κουμπάρο του και άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του, Θάνο Βούρδα, ο οποίος διετέλεσε αρχικά διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ και στη συνέχεια γενικός γραμματέας Μεταφορών επί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Σημειώνεται ότι ο Νικολόπουλος ήταν ένας βουλευτής που συντασσόταν σε όλες τις ψηφοφορίες με την τότε κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Ελληνες. Ωστόσο, οι ερωτήσεις του για τον σιδηρόδρομο ήταν εφιαλτικές – και οι προβλέψεις του «δικαιώθηκαν» έξι χρόνια αργότερα, με την εθνική τραγωδία των Τεμπών: «Οι διάσπαρτες εργολαβίες, που δεν τελειώνουν ποτέ, έχουν μετατρέψει το δίκτυο σε ένα απέραντο εργοτάξιο και ακόμα και τα συστήματα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και τηλεποικοινωνιών που λειτουργούσαν επιτυχώς επί χρόνια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και τα τρένα κυκλοφορούν τυφλά, με ανταλλαγή τηλεγραφημάτων όπως την εποχή του Τρικούπη», αναφέρει χαρακτηριστικά – κάτι που θα μπορούσε να είχε γραφτεί και για το συστύχημα στα Τέμπη, έξι χρόνια αργότερα… Ο βουλευτής επικεντρώνεται στις συνεχείς συμπληρωματικές συμβάσεις, για τις οποίες πίεζε η τότε Κοινοπραξία «ΤOMHΣ» – ΑLSTOM TRANSPORT, ανεβάζοντας κατά πολλά εκατομμύρια το κόστος των έργων, εξέλιξη την οποία χρεώνει κατά βάση στον Θάνο Βούρδα, κουμπάρο και άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Χρήστου Σπίρτζη. Ο συγκεκριμένος ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ και βρέθηκε στη θέση του γενικού γραμματέα δύο μήνες πριν από το δυστύχημα στο Άδενδρο, μετά από την παραίτηση της Πέτης Πέρκα, που είναι σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής καταγγέλλει ότι μόλις ανέλαβε γραμματέας Μεταφορών ο κ. Βούρδας, άλλαξε η στάση τόσο του ΟΣΕ όσο και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα – και εν μία νυκτί, ενώ προηγουμένως απέρριπταν τις εισηγήσεις Βούρδα, που ζητούσε την αντικατάσταση των συστημάτων που λειτουργούσαν και όχι την ανάταξή τους, ανέκρουσαν πρύμναν μόλις εκείνος κατέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα Μεταφορών. Αφού αναφέρεται σε όλα τα προηγούμενα απορριπτικά έγγραφα των δύο Υπηρεσιών, αναρωτιέται: «Μήπως λοιπόν αυτό οφείλεται στη μετακίνηση του κ. Βούρδα, ο οποίος ήταν εισηγητής της πρότασης, από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στη θέση του γ.γ Μεταφορών και όσα αναφέρονται παραπάνω είναι στάχτη στα μάτια για να καλυφθεί έτσι η αλλαγή στάσης;». Ακόμα, ο Νικολόπουλος αναφέρει ότι η επίκληση από την κοινοπραξία προβλημάτων για την ανάταξη της τηλεδιοίκησης είναι προφανώς παραπλανητική, αφού ήταν η ίδια η ALSTOM η οποία είχε κατασκευάσει τα συστήματα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης Πλατύ – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας , τα οποία ήθελε στη συνέχεια να αντικαταστήσει. «Μήπως όταν η εταιρεία ALSTOM είδε ότι με την επίκληση προβλημάτων για την ανάταξη του εξοπλισμού σηματοδότησης δίνονται από την ΕΡΓΟΣΕ στους «εθνικούς εργολάβους» ( σημειώνεται ότι η ΤΟΜΗ είναι εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ) αφειδώς εκατομμύρια που δεν δικαιούνται, διεκδίκησε και αυτή το μερίδιό της;», ρωτούσε ο βουλευτής. Μάλιστα, ο βουλευτής ρωτούσε αν είχε παραδοθεί η σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση στο τμήμα Πλατύ- Θεσσαλονίκη και επέμενε στο γιατί δεν λειτουργούσε στο δυστύχημα στο Άδενδρο. Είναι ενδιαφέρον ότι στην απάντησή του, το υπουργείο ρίχνει την ευθύνη στον ΟΣΕ και αναφέρει ότι «η θέση σε λειτουργία και η εκμετάλλευση αυτού δεν είναι αρμοδιότητας της ΕΡΓΟΣΕ». «Έχετε αντιληφθεί, κύριε υπουργέ, ότι αν είχε εγκαίρως ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2016 η σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ δεν θα είχε συμβεί το τραγικό αυτό δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 συνάνθρωποί μας;», αναρωτιόταν ο βουλευτής – και έκανε λόγο «για καταλήστευση του δημοσίου χρήματος στην οποία εμπλέκονταν όσοι διαχειρίστηκαν από πλευράς ΕΡΓΟΣΕ την αμαρτωλή αυτή σύμβαση». Δείτε εδώ την ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου Δείτε εδώ την απάντηση του Χρήστου Σπίρτζη

