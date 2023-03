Γεωργιάδης: «Ο σταθμάρχης των Τεμπών τοποθετήθηκε από συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ»

Από περιφερειακό διευθυντή, συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έγινε η τοποθέτηση του σταθμάρχη της Λάρισας, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. «Η τοποθέτηση έγινε από τον περιφερειακό διευθυντή, ο οποίος έχει μπει σε αναστολή καθηκόντων και αφού πια έχει γραφτεί και μπορώ να το πω, είναι και πρωταγωνιστικό συνδικαλιστικό στέλεχος άλλου πολιτικού χώρου και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη σύμβαση 717 για την τηλεασφάλεια των τρένων, εξηγώντας ότι «ήταν ένα κουβάρι. Ήταν μια νεκρή σύμβαση, με πάρα πολλές εταιρείες στα δικαστήρια, με πρόβλημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με πρόβλημα από τους αναδόχους, με αποχώρηση μιας από τις αναδόχους εταιρείες, με νέες ενστάσεις στην πορεία, με διαφωνία της Hellenic Train και του ΟΣΕ. Όλα αυτά είναι νομικά ζητήματα και ο υπουργός, όποιος και να είναι, δεν μπορεί να προσπεράσει τα νομικά ζητήματα, όσο και να το θέλουν». Αιχμή άφησε και κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επί ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν έχετε παρατηρήσει ότι ο κ. Σπίρτζης έχει εξαφανιστεί;» είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι μια αλληλουχία γεγονότων προκάλεσε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που έφτασε την παράδοση του έργου στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023. «Είπα από την πρώτη στιγμή ότι το δικό μας μερίδιο ευθύνης, που μας αναλογεί, είναι ότι δεν καταφέραμε να το πάμε ακόμα γρηγορότερα και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό και ζητώ συγγνώμη από τους γονείς αυτούς, στο μέτρο που η συγγνώμη αυτή έχει κάποια αξία αυτή τη στιγμή» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Κακές σχέσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι οι σχέσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ, δεν ήταν καθόλου καλές εξ αρχής. «Η αρχική προσπάθεια της κυβέρνησης Σαμαρά να ιδιωτικοποιήσει τα τρένα, προέβλεπε μία πώληση και του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αλλά στη συνέχεια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να αλλάξει το μοντέλο και να το σπάσει τα δύο, να κρατήσει το κράτος τις υποδομές και να δώσει τη διαχείριση των τρένων σε μία εταιρεία που τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να είναι η συγκεκριμένη εταιρεία των Ιταλών. Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή. Ακόμα και το σχέδιο, το κέντρο αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι καταργήσαμε εμείς είναι τελείως ψευδές. Κανένα κέντρο δεν καταργήσαμε. Απλώς υπήρχε κατά το παρελθόν γειτνίαση των δύο εταιρειών σε ένα κτίριο που είχαν ένα κοινό γραφείο που μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες οι δύο εταιρείες, όπου κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή αποφάσισε να μετακομίσει και κόπηκε και αυτός ο ομφάλιος λώρος» είπε. Η σύμβαση σταμάτησε να λειτουργεί από το 2017. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από την εξουσία το 2019. Γι’ αυτό δεν εμφανίζεται ο κ. Σπίρτζης, γιατί μόλις ερωτηθεί θα φανούν τα χαρτιά, αυτά τα λένε έγγραφα, δεν είναι θεωρίες, δεν είναι τι λέω εγώ» υπογράμμισε. Η ουσία είναι η τηλεματική, που με βάση την αρχική σύμβαση έπρεπε να παραδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. «Η αθλιότητα πέρασε σε άλλο επίπεδο» Αναφερόμενος στην κατηγορία του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ραγκούση, πως είναι «εξόφθαλμα παράνομη» η μετάταξη του σταθμάρχη στην Λάρισα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως «η αθλιότητα πέρασε σε άλλο επίπεδο». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο κ. Ραγκούσης υπήρξε κατά το παρελθόν υπουργός Εσωτερικών επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου «άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει η κινητικότητα στο Δημόσιο». «Για να τελειώσει το παραμύθι, το οποίο εφηύραν επί σειρά ημερών, όχι γιατί τους ενδιαφέρει τελικά η αλήθεια για τα παιδιά που χάθηκαν, αλλά για πολιτικά οφέλη. Ρουσφέτι θα χρειαζόταν κάποιος, ο οποίος διεκδικούσε μία θέση που διεκδικούσαν και πολλοί άλλοι και έπρεπε με την πολιτική του γνωριμία να πετύχει να προτιμηθεί αυτός έναντι κάποιου άλλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένας άλλος αιτών γι’ αυτή τη θέση, ούτε ένας. Συγκεκριμένα, στην κινητικότητα του ελληνικού Δημοσίου, ο ΟΣΕ ζήτησε 18 σταθμάρχες, έκαναν αίτηση 2. Γι’ αυτό οι άλλοι 16 προσλήφθηκαν με μπλοκάκι στη συνέχεια, εφόσον δεν μπορούσαν να προσληφθούν μονίμως, χρειάζεται διαδικασία ΑΣΕΠ. Και οι δύο απορροφήθηκαν από τον ΟΣΕ μετά από τη συνέντευξη που τους έκανε ο ΟΣΕ με την Επιτροπή την υπηρεσιακή που έχει και θα είχε ενδιαφέρον να πάει ο εισαγγελέας να δει και το σκεπτικό της επιτροπής. Η χυδαιότητα του κ. Ραγκούση, είναι ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ως πρώην υπουργός Εσωτερικών ότι στην κινητικότητα δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Μπορεί ο ΟΣΕ στον εσωτερικό του οργανισμό να λέει ότι για να πάρω σταθμάρχη πρέπει να είναι μέχρι 48 ετών. Αυτό δεν αφορά το Δημόσιο, την κινητικότητα και βέβαια δεν μπορεί να μην το ξέρει και ο Ραγκούσης, γιατί υπήρξε ο ίδιος υπουργός Εσωτερικών, άρα ρωτάει για να πετάξει λάσπη» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Ερωτηθείς για το εάν θα ταξίδευε με τρένο, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «αν αποφασιστεί να συνεχιστούν τα τρένα, θα πάρω το πρώτο τρένο για να ταξιδέψω. Εφόσον αποφασιστεί ότι θα συνεχιστούν τα τρένα από τους αρμόδιους, είμαι βέβαιος, θα το κάνουν με γνώμονα την ασφάλεια. Κανένας δεν βάζει έναν άνθρωπο σε ένα μεταφορικό μέσο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να κινδυνεύσει. Δεν είμαστε δολοφόνοι, ούτε κανένας θέλει να σκοτώσει κανέναν». «Χυδαία πολιτική εκμετάλλευση» Ο υπουργός Ανάπτυξης κατήγγειλε και «προσπάθεια χυδαίας πολιτικής εκμετάλλευσης, πραγματικά αποκαρδιωτική». «Η δε σύγκριση που κάνουν διαρκώς οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ με το Μάτι. Κανένας από εμάς, ούτε εγώ, ούτε φυσικά ο πρωθυπουργός και κανένας μας δεν κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για το Μάτι αυτό καθαυτό, δηλαδή για την πυρκαγιά και τους νεκρούς συνεπεία της ασυνεννοησίας του κράτους, εκείνο το βράδυ της τραγικής ασυνεννοησίας, οι κατηγορίες κατά του κ. Τσίπρα έγιναν για το θέατρο που έπαιξε μετά. Εγώ απαντώ μόνο σε αυτά που μου γράφουν, “τι έκανες εσύ με το Μάτι”» ανέφερε ακόμα ο υπουργός. Επιπλέον, απαντώντας στο κατά πόσο η χώρα μας αντικατοπτρίζεται σε αυτή την τραγωδία που συντελέστηκε, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου σε πάρα πολλούς τομείς. Άλλωστε ακόμα και σε αυτή τη φοβερή τραγωδία, δύο Ελλάδες είδαμε. Είδαμε την Ελλάδα, αυτή του σταθμάρχη του ΟΣΕ, της ασυνεννοησίας με την HellenicTrain, της τηλεματικής που δεν μπήκε στην ώρα της από τις κυβερνήσεις. Είδαμε και την Ελλάδα του ΕΚΑΒ που λειτούργησε σε πρώτο χρόνο, του Υπουργείου Υγείας που έφτιαξε όσο καλύτερα γινόταν όλη τη διαδικασία της σωτηρίας των ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί, τους εθελοντές που πήγαν, τους εθελοντές αιμοδότες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το εικοσάχρονο παιδί, τον ήρωα που έβγαλε μέσα από τα βαγόνια και έσωσε ανθρώπινες ζωές. Δεν είδαμε μόνο την μία Ελλάδα, είδαμε και την άλλη Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα γίνουμε περισσότερο σαν τη δεύτερη Ελλάδα και λιγότερο σαν την πρώτη» τόνισε. «Να μάθουμε στα αλήθεια το τι συνέβη» Όσο αφορά στην επιτροπή των εμπειρογνωμόνων και στην παραίτηση του καθηγητή κ. Ζηλιασκόπουλου, ο υπουργός τόνισε πως ο κ. Ζηλιασκόπουλος θεωρείται σήμερα στην Ελλάδα ο νούμερο 1 ειδικός στα τρένα. «Ήταν διοικητής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όχι του ΟΣΕ, δηλαδή σαν να λέμε σήμερα, διοικητής της Hellenic Train. Η έρευνα δεν έχει να κάνει με την Hellenic Train. Το δυστύχημα δεν το χρεώνεται η Hellenic Train, το χρεώνεται ο ΟΣΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη των υποδομών. Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες, δύο διαφορετικές οντότητες» προσέθεσε. Ως προς την σύνθεση της επιτροπής, ανέφερε «εμείς ζητήσαμε από τα κόμματα να στείλουν εκπροσώπους στην Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ έστειλε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έστειλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να κάνει τίποτα, θέλει να κατηγορεί την κυβέρνηση. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει κάτι να μας κατηγορεί γιατί πιστεύει ότι μέσα από αυτή την τραγωδία θα ανατρέψουν τους πολιτικούς συσχετισμούς. Ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Περί αυτού πρόκειται». Στο σχόλιο της δημοσιογράφου, για αλλαγή των διλημμάτων των εκλογών, μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Γεωργιάδης, δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να κάνει τέτοιου τύπου πολιτική συζήτηση. «Τώρα με νοιάζει να μάθουμε στα αλήθεια το τι συνέβη, να τιμωρηθούν όσοι πρέπει να τιμωρηθούν και να βρούμε ένα τρόπο για να εγγυηθούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι το πρώτο μέλημά μας» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης. Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που σκοτώθηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του στα Τέμπη Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά – «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής…» Γιατρός φέρεται να έδωσε την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας χωρίς να τον εξετάσει

