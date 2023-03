Εκλογές 2023: Αποκλείστηκε ο Απρίλιος, πιθανότερες ημερομηνίες η 21η Μαΐου και η 2α Ιουλίου Οι δύο ημερομηνίες δεν δημιουργούν πρόβλημα στις Πανελλαδικές – Οι 80 μέρες θεωρούνται ασφαλής απόσταση, ώστε να επιμεριστούν δίκαια οι ευθύνες για τα Τέμπη Παρά το «σιωπητήριο» που σήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από τους στενούς συνεργάτες του να ευθυγραμμιστούν με τα αισθήματα της πλειονότητας των πολιτών και να μην ασχολούνται με κανένα άλλο θέμα πέραν αυτών που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών, στο πολιτικό παρασκήνιο δίνουν και παίρνουν οι συζητήσεις για το εκλογικό χρονοδιάγραμμα. Υπό το φως των νέων δεδομένων, συγκλίνουσες πληροφορίες και εκτιμήσεις από αξιόπιστες πηγές, με τις οποίες συνομίλησε το thetimes|-.gr, αναφέρουν ότι το εκλογικό χρονοδιάγραμμα που οδηγούσε στο στήσιμο της πρώτης κάλπης την Κυριακή των Βαΐων, 9 Απριλίου, έχει αναθεωρηθεί. Και αυτό, διότι θεωρήθηκε ότι οι λιγότερο από πέντε βδομάδες που απομένουν ως τότε δεν είναι επαρκής χρόνος για να εκτυλιχθούν οι προεκλογικές καμπάνιες όλων των παρατάξεων, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να κρίνουν και να συγκρίνουν τόσο τις προτάσεις τους όσο και τα πεπραγμένα ενός εκάστου. Σύμφωνα με το νέο εκλογικό χρονοδιάγραμμα που φέρεται να έχει -τουλάχιστον κατ΄ αρχήν- καταρτισθεί από τον στενό πυρήνα των συνεργατών του Μεγάρου Μαξίμου, οι πιθανότερες ημερομηνίες για να στηθούν οι κάλπες είναι: – αφενός, η Κυριακή 21 Μαΐου, για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής και εκτιμάται βασίμως ότι δεν θα δώσει βιώσιμο κυβερνητική σχήμα, και – αφετέρου, η Κυριακή 2 Ιουλίου, για την επαναληπτική εκλογή, η οποία θα γίνει, πλέον, με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που διευκολύνει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, καθώς ενισχύεται το πρώτο κόμμα με μπόνους εδρών ανάλογα με το ποσοστό που θα λάβει στην κάλπη. Οι δύο αυτές ημερομηνίες αυτές, όπως επισημαίνουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν δημιουργούν πρόβλημα με τις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ενώ οι 80 μέρες που θα έχουν περάσει από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών «αποτελούν ασφαλή απόσταση για να επιμεριστούν με δίκαιο τρόπο οι ευθύνες, αλλά και να δείξει η κυβέρνηση ότι εννοεί όσα δεσμεύεται αυτές τις μέρες να κάνει για να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας αξιόπιστες και ασφαλείς σιδηροδρομικές συγκοινωνίες». Στα ύψη η «αντιπολιτική ψήφος» Ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πάντως, δεν κρύβουν ότι ένας επιπλέον λόγος για τη μετάθεση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος είναι και τα ευρήματα των μετρήσεων της κοινής γνώμης που επιχειρήθηκαν να γίνουν τις τελευταίες μέρες και οι οποίες κατέγραψαν «κατακόρυφη εκτόξευση της αντιπολιτικής ψήφου». Ειδικότερα, πηγές με γνώση των δημοσκοπικών στοιχείων υποστηρίζουν ότι από αυτά «δεν μπορούν να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα», διότι «ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης διακατέχεται από αισθήματα θυμού και οργής και στρέφεται συλλήβδην κατά του πολιτικού κόσμου». Για την ακρίβεια είναι υψηλότερα από κάθε άλλη φορά τα ποσοστά εκείνων που δεν θέλουν να απαντήσουν, καθώς επίσης και όσων δηλώνουν ότι προτίθενται να μην προσέλθουν για να ψηφίσουν ή αν το κάνουν να επιλέξουν περιθωριακές δυνάμεις για «να τιμωρήσουν όλους όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια». Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που σκοτώθηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του στα Τέμπη Αποκάλυψη: Γνώριζαν από το 2017 ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά – «Δεν προχωράτε τις συμβάσεις λόγω διαπλοκής…» Γιατρός φέρεται να έδωσε την αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή Λάρισας χωρίς να τον εξετάσει BEST OF NETWORK 06.03.2023, 18:06 06.03.2023, 17:44 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 19:18 06.03.2023, 19:42 05.03.2023, 13:50

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )