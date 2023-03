Κυριάκος Μητσοτάκης σε Ισίδωρο Ντογιάκο: Απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα για τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

Επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, έστειλε την Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την οποία του ζητά η έρευνα της δικαιοσύνης για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη να τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα και την ανάθεση των σχετικών ερευνών «στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο». Ο πρωθυπουργός σημειώνει, επίσης, προς τον κ. Ντογιάκο για την ποινική αξιολόγηση σφαλμάτων στον τομέα των σιδηροδρόμων «περιλαμβανομένης και της τυχόν καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης των σχετικών υποδομών» να προχωρήσει «ανεξάρτητα από την πρόοδο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί». Ειδικά, δε, για τις εργασίες της επιτροπής που ξεκινούν σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι «αυτονοήτως θα κοινοποιηθεί στις εισαγγελικές αρχές που διεξάγουν την έρευνα το πόρισμά της για να καταστεί μέρος της δικογραφίας». Δείτε την επιστολή Η επιστολή Μητσοτάκη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ, Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί εύλογο και δίκαιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει άμεση και σε βάθος διαλεύκανση όλων των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προς τούτο σας ζητώ, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, την προτεραιοποίηση των σχετικών υποθέσεων και την ανάθεσή τους, εφόσον το κρίνετε στο υψηλότερο ανακριτικό επίπεδο. Ειδικότερα σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση συστημικών σφαλμάτων στον τομέα των σιδηροδρόμων, περιλαμβανόμενης και της τυχόν καθυστέρησης στον ολοκλήρωση της απαιτούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης των σχετικών υποδομών, παρακαλώ να προχωρήσετε ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί για να προβεί στην αποτίμηση τους από διοικητική και τεχνική άποψη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής, αυτονοήτως θα κοινοποιηθεί στις εισαγγελικές αρχές που διεξάγουν την έρευνα το πόρισμά της για να καταστεί μέρος της δικογραφίας.Οι δύο παραγγελίες του Ισίδωρου Ντογιάκου Είχαν προηγηθεί δύο παραγγελίες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς την εισαγγελία Εφετών Λάρισας με τις οποίες ο κ. Ντογιάκος είχε ζητήσει τον εντοπισμό των υπευθύνων «όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν ανήκουν, απ΄ όπου και αν προέρχονται» για την τραγωδία στα Τέμπη. Ειδικότερα, ο κ. Ντογιάκος στη δεύτερη, παραγγελία του προς τον επικεφαλής της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας ζήτησε την σε βάθος διερεύνηση προς κάθε κατεύθυνση, την άμεση συγκέντρωση όλων των αποδείξεων και την ταχύτατη ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου για την τραγωδία στα Τέμπη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ντογιάκος «είναι η ώρα της Δικαιοσύνης», προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι, «όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι κι αν εκπροσωπούν». Ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην έγγραφη παραγγελία του προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, στον οποίο από είχε αναθέσει την εποπτεία του συνόλου των ερευνών για το τραγικό δυστύχημα, υπογράμμιζε τους άμεσους στόχους των ερευνών, σημειώνοντας ως προτεραιότητα, την άμεση ανάγκη συλλογικής, σε αυτό το στάδιο, όλων των αποδείξεων, που θα χρησιμεύσουν στην απόδοση ευθυνών και στον εντοπισμό των υπευθύνων. Παράλληλα, επισήμανε ο Ισίδωρος Ντογιάκος: «Η αυτοπρόσωπη και ενεργός παρουσία σας στον τόπο της άδικης απώλειας τόσων ανθρώπινων ζωών για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας, ασφαλώς και είναι απολύτως απαραίτητη. Τα στοιχεία αυτά επιβάλλεται να εξεταστούν αρμοδίως, εξονυχιστικά και διεξοδικά». Ως προς το εύρος των ερευνών, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, παρήγγειλε έρευνα προς κάθε κατεύθυνση: «Δεν πρέπει, να παγιδευτεί η δικανική κρίση σε ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων ατόμων και μόνο. Αντίθετα, επιβάλλεται η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης από κάθε πλευρά και η απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, την ισχύουσα δικονομική τάξη» Στην παραγγελία του ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατέληγε: «Η ορθή απονομή Δικαιοσύνης θα αποτελεί το καλύτερο και αιώνιο μνημόσυνο για τις ψυχές των νεκρών». Το κείμενο της δεύτερης παραγγελίας Ντογιάκου «Με άφατη θλίψη και ψυχική οδύνη, ολόκληρος ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βιώνει πραγματικά το γεγονός και τις τραγικές συνέπειες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28-2-2023, στην περιοχή των Τεμπών. Η μοίρα έδειξε το χειρότερο πρόσωπό της σε κάθε έναν ξεχωριστά άλλα και σε όλους μαζί τους επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Πόνος πολύς – Θλίψη ανείπωτη – Οικογένειες απορφανισμένες – Όνειρα νέων ανθρώπων οριστικά ανεκπλήρωτα. Η εντονότατη συγκίνηση και ταραχή που προκάλεσε το απροσδόκητο αυτό γεγονός σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της Χώρας επιβάλλουν την κινητοποίηση, άμεσα και αποτελεσματικά, του κρατικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα. Πρωτίστως, όμως, αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της Δικαιοσύνης, η οποία σε όλο το εύρος της, πρέπει να επιβάλει κυριαρχικά την παρουσία της και χωρίς δισταγμό να παρέμβει καίρια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά κατά το πρώτο διαδικαστικό στάδιο της συλλογής των αποδείξεων, οι οποίες μελλοντικά θα χρησιμεύσουν για την απόδοση των ευθυνών στους υπαίτιους, όποιοι και αν είναι, όπου και αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και να εκπροσωπούν. Η αυτοπρόσωπη και ενεργός παρουσία σας στον τόπο της άδικης απώλειας τόσων ανθρώπινων ζωών για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας, ασφαλώς και είναι απολύτως απαραίτητη. Τα στοιχεία αυτά επιβάλλεται να εξεταστούν αρμοδίως, εξονυχιστικά και διεξοδικά. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που, κατ’ αρχήν, οδηγούν στην απόδοση ευθυνών προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν πρέπει να παγιδευτεί η δικανική κρίση σε ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων και περιορισμένων ατόμων και μόνο. Αντίθετα, επιβάλλεται η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης από κάθε πλευρά και η απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και την ισχύουσα δικονομική τάξη. Είναι μακάβριο να λέγεται, αλλά, ενίοτε, ισχύει, ότι ένα δυσάρεστο γεγονός όπως ο θάνατος μπορεί να αποτελέσει την αφορμή, ώστε να γεννηθεί κάτι καλό. Στο πρόσφατο παρελθόν η Ελληνική Δικαιοσύνη δέχτηκε έντονη κριτική σε άλλη τραγωδία που επίσης συγκλόνισε τη Χώρα και θρηνήσαμε εκατόμβες θυμάτων. Ως εκ τούτων, η ανώτατη εποπτεία εκ μέρους σας του ανακριτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 32 εδαφ.α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την οποία σας αναθέσαμε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1706/1-3-2023 έγγραφο-παραγγελία μας, έχει τεράστια σημασία και αποβλέπει στην πλήρη και ταχύτατη συγκέντρωση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και την όσο το δυνατόν ταχύτερη περάτωση του ανακριτικού έργου. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα εκδαπανήσετε όλες τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις σας, ώστε η ήδη αρξαμένη ανακριτική διαδικασία, το θεσμικό πλαίσιο της οποίας θα επιλέξετε κυριαρχικά, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνας της ουσίας της υπόθεσης, να περατωθεί το συντομότερο δυνατόν, ασφαλώς υπό καθεστώς νηφαλιότητας, ψυχραιμίας και δικαιοκρισίας, αγνοώντας ψιθύρους και κραυγές, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, οποιουσδήποτε και αν εξυπηρετούν. Η ορθή και ταχεία απονομή δικαιοσύνης θα αποτελεί αιώνιο μνημόσυνο για τις ψυχές των νεκρών». Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη του παραγγελία ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε αναθέσει την εποπτεία των ερευνών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στον εισαγγελέα Λάρισας Σταμάτη Δασκαλόπουλο αναφέροντας τα ακόλουθα: «Προς Τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας Με αφορμή το συμβάν της σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη την 28-02-2023 (βλ. συνημμένα δημοσιεύματα), παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο πλαίσιο της εκ του άρθρου 32 ΚΠΔ αρμοδιότητάς σας ως προς την εποπτεία του ανακριτικού έργου, προς την κατεύθυνση της επίσπευσης της ανάκρισης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης να μας ενημερώσετε με αιτιολογημένη αναφορά σας αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 32 ΚΠΔ», δηλαδή, να εισαχθεί η υπόθεση στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων: Μαραθώνια η απολογία του Σταθμάρχη Λάρισας – Τα κρίσιμα λεπτά και τα απανωτά λάθη Αποχώρησε οικειοθελώς ο Στάθης Σχίζας από το Survivor, στον τάκο η Ελευθερία Ελευθερίου – Δείτε βίντεο Το πένθος και η οδύνη των πολιτών κρατούν «παγωμένες» τις πολιτικές εξελίξεις

