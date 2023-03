Οικονόμου: Ο Καραμανλής θα είναι υποψήφιος στις εκλογές

«Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ακόμη υπό την επήρεια του σοκ που έχει προκαλέσει το τραγικό πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Μπροστά στο ανείπωτο δράμα του δυστυχήματος στα Τέμπη, ο πρωθυπουργός ζήτησε μια μεγάλη και βαθιά συγγνώμη, όχι μόνο εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά και όσων κομμάτων έχουν κυβερνήσει», είπε ο κ. Οικονόμου. «Δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από ένα ανθρώπινο λάθος. Οι ευθύνες για την τραγωδία στα Τέμπη θα αποδοθούν» πρόσθεσε. «Η κυβέρνηση εγγυάται ότι θα διευρενηθεί πλήρως κάθε πτυχή, για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που ανήκουν. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ζήτησε βοήθεια για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποσχέθηκε κάθε στήριξη άμεσα, με έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας» τόνισε ο κ. Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε την κίνηση του Κυρ. Μητσοτάκη να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, την προτεραιότητα των σχετικών με την τραγωδία στα Τέμπη ποινικών υποθέσεων και την ανάθεσή τους στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqz9c64px8sx) «Επιβεβλημένη η διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. Η παθογένεια είναι διαχρονική», σημείωσε ο κ. Οικονόμου και έφερε ως παραδείγματα μια σειρά από δυστυχήματα. «Δεν έχουμε καμία διάθεση εξωραϊσμού της κατάστασης. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε και δεν θα κρυφτούμε», είπε ενώ συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση δεν θα κρυφτεί. Όποιες ευθύνες υπάρχουν, θα αποδοθούν». Την Πέμπτη στις 11 π.μ θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο κ. Γεραπετρίτη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών 2023 θα βρίσκεται κανονικά όπως όλα δείχνουν ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Από την πλευρά της ΝΔ και του κου Καραμανλή δεν υπάρχει πρόθεση να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καραμανλής παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, λίγο μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ειδήσεις σήμερα: Bασίλη… φεύγω – Οι τραγικές ιστορίες στα συντρίμμια των τρένων Κατεπείγουσα έρευνα για την αναρρωτική άδεια του επιθεωρητή του σταθμάρχη στη Λάρισα Παρέμβαση εισαγγελέα για τον Ωρωπό – Υπάλληλος νοσοκομείου ο ένας διασώστης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )