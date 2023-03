Ραγκούσης: Επίσημη ομολογία κυβερνητικής ενοχής η απάντηση Βορίδη για τη μετάταξη του σταθμάρχη

«Επίσημη ομολογία κυβερνητικής ενοχής η απάντηση Βορίδη – Αυτό ακριβώς περιμέναμε» απαντά ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη. Στην απάντηση, προστίθεται ακόμη: «Η χθεσινοβραδινή απάντηση της κυβέρνησης, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, αποτελεί την πιο επίσημη ομολογία κυβερνητικής ενοχής, καθώς και την πιο έγκυρη επιβεβαίωση της διαπίστωσης που καταλήξαμε ότι «τελικά, το πελατειακό-επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτό που δυστυχώς βρίσκεται πίσω από την τραγωδία στα Τέμπη». Εξηγούμαστε. Τι προκύπτει από την αντιπαραβολή της χθεσινοβραδινής κυβερνητικής απάντησης, με το ΦΕΚ της μετάταξης του μοιραίου Σταθμάρχη στον ΟΣΕ της Λάρισας; Προκύπτει η πλήρη γνώση και συνέργεια της κυβέρνησης, στην προσπάθεια συγκάλυψης της παράνομης μετάταξης του μοιραίου Σταθμάρχη. Πως; Με την ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ εξαίρεση του ορίου ηλικίας, μέσα από την Υπουργική Απόφαση Καραμανλή, στις 30 Μαΐου 2022, (ΦΕΚ 2623). Τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση δηλαδή, που αναφέρει και επικαλείται στην απάντησή του ο κ. Βορίδης. Γιατί ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ; Διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ της μετάταξης, άρα πριν από την Υπουργική Απόφαση Καραμανλή, στις 30 Μαΐου, είχαν ήδη συντελεστεί τα εξής: 1. Στις 7 Απριλίου 2022, ο ΟΣΕ είχε ήδη θέσει το όριο ηλικίας των 48 ετών ως προϋπόθεση για μετάταξη σε θέση Σταθμάρχη. 2. Στις 13 Απριλίου 2022, ο Σταθμάρχης είχε ήδη υποβάλλει αίτηση, η οποία θα έπρεπε αμέσως να είχε απορριφθεί λόγω υπέρβασης στο όριο ηλικίας. 3. Στις 17 Μαΐου 2022, με το έγγραφο προς την υπηρεσία του, καθώς και με το από 25 Μαΐου 2022 απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας του που ενέκρινε την μετάταξη, είχε ήδη ολοκληρωθεί παράνομα η προαπαιτούμενη διαδικασία. Συνεπώς, μετά την απάντηση της κυβέρνησης μέσω του Υπουργού Εσωτερικών δεν απέμειναν ερωτήματα σε κανέναν πολίτη. Τα στοιχεία, τα επίσημα έγγραφα, οι αδιαμφισβήτητες ημερομηνίες, η αλληλουχία των γεγονότων, καταδικάζουν απόλυτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς, εάν είχε τηρηθεί η νομιμότητα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν θα είχε μπορέσει να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση του Σταθμάρχη Λάρισας και δεν θα βρισκόταν να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα τη μοιραία βραδιά της 28ης Φεβρουαρίου». Υπενθυμίζεται ότι χθες το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε στην αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Ραγκούσης, με την οποία ισχυρίζεται ότι η μετάταξη του Σταθμάρχη Λάρισας είναι εξόφθαλμα παράνομη λόγω του ότι υπήρχε κώλυμα της μετατάξεως του, επειδή δήθεν ο ΟΣΕ απαιτούσε ρητώς κ εγγράφως υποψηφίους με όριο ηλικίας τα 48 έτη, καλώντας δε την Κυβέρνηση να απαντήσει ποιος κυβερνητικός παράγοντας πίεσε και επέβαλε την παράνομη μετάταξη του μοιραίου Σταθμάρχη. Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «είναι θλιβερό, για ζητήματα τόσο ευαίσθητα και με τέτοιο έντονο συναισθηματικό και ηθικό φορτίο, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει τη στοιχειώδη πρόνοια τουλάχιστον να διαβάσει με επιμέλεια τη νομοθεσία, προτού κατακεραυνώσει την Κυβέρνηση για τις δήθεν παράνομες ενέργειές της». Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών παρέθεσε υπουργικές αποφάσεις που υπογράφηκαν επί των ημερών της κυβέρνησης της ΝΔ προκειμένου να αποδείξει τη νομιμότητα της μετάταξης. Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών Αναφορικά με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης Ραγκούσης, με την οποία ισχυρίζεται ότι η μετάταξη του Σταθμάρχη Λάρισας είναι εξόφθαλμα παράνομη λόγω του ότι υπήρχε κώλυμα της μετατάξεως του, επειδή δήθεν ο ΟΣΕ απαιτούσε ρητώς κ εγγράφως υποψηφίους με όριο ηλικίας τα 48 έτη, καλώντας δε την Κυβέρνηση να απαντήσει ποιος κυβερνητικός παράγοντας πίεσε και επέβαλε την παράνομη μετάταξη του μοιραίου Σταθμάρχη, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Οι υποψήφιοι για διορισμό στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος διέπονται από την σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3326/Β/2022) όπου καθορίζονται τα ειδικά όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού. Τα όρια ηλικίας δεν καταλαμβάνουν τους υπό μετάταξη υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 33 της Υπουργικής Απόφασης με ΦΕΚ 2623/Β/2022 που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΣΕ. Ο εν λόγω υπάλληλος ήταν μετατασσόμενος και δεν είχε περιορισμό ορίου ηλικίας. Τα λεγόμενα επιθυμητά προσόντα δεν αποτελούν νομικές προϋποθέσεις παρά μόνο επιθυμητές κατευθύνσεις που αναζητά ο Οργανισμός, τα οποία όμως προφανώς δεν τον κωλύουν από το να κάνει επιλογές, καθώς δεν αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις είτε για πρόσληψη είτε για μετάταξη και οι οποίες ορίζονται μόνο από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι ο ΟΣΕ προκήρυξε συνολικά στον A΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2022, 114 θέσεις. Από αυτές τις 114 θέσεις, καλύφθηκαν μόλις 8 θέσεις συνολικά. Από τις 114 θέσεις οι 18 αφορούσαν Σταθμάρχες, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι δυο μόλις θέσεις. Είναι θλιβερό, για ζητήματα τόσο ευαίσθητα και με τέτοιο έντονο συναισθηματικό και ηθικό φορτίο, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει τη στοιχειώδη πρόνοια τουλάχιστον να διαβάσει με επιμέλεια τη νομοθεσία, προτού κατακεραυνώσει την Κυβέρνηση για τις δήθεν παράνομες ενέργειές της. — Υπουργείο Εσωτερικών | Ministry of Interior (@ypesgr) March 5, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων: Μαραθώνια η απολογία του Σταθμάρχη Λάρισας – Τα κρίσιμα λεπτά και τα απανωτά λάθη Αποχώρησε οικειοθελώς ο Στάθης Σχίζας από το Survivor, στον τάκο η Ελευθερία Ελευθερίου – Δείτε βίντεο Το πένθος και η οδύνη των πολιτών κρατούν «παγωμένες» τις πολιτικές εξελίξεις

