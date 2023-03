«Σε ποιον να γίνει ρουσφέτι και γιατί;» – Το ΥΠΕΣ απαντά στον Ραγκούση: Ζητούσαν 18 σταθμάρχες και εμφανίστηκαν δύο Ο κ. Ραγκούσης αντελήφθη ότι ουδέν παράνομο υπάρχει στη μετάταξη του σταθμάρχη, η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ «Αναφορικά με τη σημερινή ανακοίνωση του κ. Ραγκούση είναι θετικό ότι τελικά αντελήφθη πως ουδέν παράνομο υπάρχει στη μετάταξη του σταθμάρχη καθώς η υπηρεσιακή μεταβολή της επήλθε με την έκδοση του ΦΕΚ 1549/Γ/30.6.2022 ενώ η Υπουργική Απόφαση Καραμανλή είχε ήδη εκδοθεί από 30 Μαΐου του ίδιου έτους» σχολιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση για τον τρόπο που προσελήφθη ο σταθμάρχης Λάρισας. Παράλληλα, προσθέτει πως «ο κ. Ραγκούσης αλλάζοντας σήμερα τη βάση της κριτικής στην Κυβέρνηση, αφού πλέον κατέστη προφανές ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, ισχυρίζεται ότι δολίως εξεδόθη η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση. Η απάντηση είναι: Προφανώς και όχι. Διότι, τι είδους δολιότητα μπορεί να υπάρχει όταν προκηρύσσονται 18 θέσεις και πληρώνονται μόλις δύο; Πλεόνασμα ζητήσεως υπήρχε και όχι προσφοράς, ώστε να υπάρχει αναγκαιότητα ρουσφετολογικής λύσης. Ο ΟΣΕ ζητούσε υπαλλήλους για να μεταταχθούν και ουδείς ενδιαφερόταν. Σε ποιον να γίνει ρουσφέτι και γιατί;» ενώ η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών καταλήγει: «Τέλος, αξίζει να σημειωθεί σε κάθε περίπτωση ότι τα όρια ηλικίας που τίθενται για τους νεοπροσλαμβανόμενους και όχι για τους μετατασσόμενους δεν αποτελούν όρια ηλικίας μετά τα οποία σταματά η παροχή της εργασίας, αλλά όρια ηλικίας για την πρόσληψη. Προφανώς, οι νεοπροσλαμβανόμενοι, με το όποιο όριο ηλικίας συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι την συνταξιοδότησή τους, χωρίς να τίθεται οποιοδήποτε θέμα φυσικής τους ικανότητας για παροχή εργασίας». Ειδήσεις σήμερα: Bασίλη… φεύγω – Οι τραγικές ιστορίες στα συντρίμμια των τρένων Κατεπείγουσα έρευνα για την αναρρωτική άδεια του επιθεωρητή του σταθμάρχη στη Λάρισα Παρέμβαση εισαγγελέα για τον Ωρωπό – Υπάλληλος νοσοκομείου ο ένας διασώστης Best of Network 06.03.2023, 12:35 06.03.2023, 13:15 06.03.2023, 15:50 06.03.2023, 11:13 06.03.2023, 11:14 06.03.2023, 08:10

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )