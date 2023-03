Σπύρος Παπαδόπουλος: Πέθανε ο πρώην βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών o πρώην βουλευτής Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία, Σπύρος Παπαδόπουλος. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα και σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ έκανε μετεκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1985 έως το 1993. Με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην βουλευτή, τονίζοντας ότι ήταν «ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με αρχές και ήθος, που προσέφερε πολλά τόσο στην επιστήμη όσο και στην πολιτική». Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Καβάλας Σπύρο Παπαδόπουλο. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα και σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ έκανε μετεκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διετέλεσε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1985 έως το 1993. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος με αρχές και ήθος που προσέφερε πολλά, τόσο στην επιστήμη όσο και στην πολιτική. Στην οικογένεια και του οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Φωτογραφία: proininewsΕιδήσεις σήμερα: Εκλογές 2023: Αποκλείστηκε ο Απρίλιος, πιθανότερες ημερομηνίες η 21η Μαΐου και η 2α Ιουλίου Τραγωδία στα Τέμπη: Σίγουρα δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή ανόδου για Θεσσαλονίκη, είπε ο μοιραίος σταθμάρχης Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Τρεις σταθμάρχες θα έπρεπε να εργάζονται την ώρα που γύρισε το μοιραίο κλειδί Κλείσιμο

