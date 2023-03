Σύγκρουση τρένων – Κομισιόν: Εμπειρογνώμονες θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων

«Είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τις ελληνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα όπως μας ζητηθεί, προκειμένου να δώσουμε την υποστήριξή μας όπου χρειαστεί». Αυτό δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντάνα Σπίναν, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Επιτροπής προς τον Τύπο, στις Βρυξέλλες. Η Ντάνα Σπίναν ανέφερε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, κατά την οποία συζητήθηκε η βούληση και των δύο πλευρών να συνεργαστούν για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) θα ταξιδέψει στην Αθήνα, εντός της εβδομάδας, «για να δώσει συμβουλές, τεχνογνωσία και υποστήριξη» για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, «όπως αυτό κριθεί απαραίτητο από την ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ερωτηθείς «αν οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει αίτημα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων για την υποστήριξή του στη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη», έτερος εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο Στέφαν Ντε Κερσμάκερ, απάντησε ότι πράγματι το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της προέδρου της Επιτροπής και του Έλληνα πρωθυπουργού. «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές σε αυτό και θα σταλεί αποστολή στην Αθήνα με εμπειρογνώμονες από τον ERA και την Επιτροπή», πρόσθεσε. Από την πλευρά της, η Ντάνα Σπίναν απάντησε ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει λεπτομέρειες για τυχόν άμεσες επαφές μεταξύ των ελληνικών αρχών και του ERA. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην τηλεφωνική συνομιλία της προέδρου της Επιτροπής με τον Έλληνα πρωθυπουργό σήμερα το πρωί, συζητήθηκε πράγματι η ιδέα να πάμε στην Αθήνα μαζί με εμπειρογνώμονες του ERA», τόνισε. Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει την έγκριση από την Επιτροπή της αναβολής των ημερομηνιών για την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στην Ελλάδα, ο Στέφαν Ντε Κερσμάκερ απάντησε τα εξής: Το Μάιο του 2022 η Επιτροπή είχε αποδεχθεί ένα αιτιολογημένο αίτημα των ελληνικών αρχών για αναβολή των ημερομηνιών για την έναρξη λειτουργίας του ERTMS, σε τρεις γραμμές του πυρήνα του δικτύου, δηλαδή για: Τη γραμμή Αχαρνών-Γέφυρες από το 2020 έως το 2022, Τη γραμμή Τιθορέα-Αχαρνών από το 2020 έως το 2023, Τη γραμμή Δομοκού-Παλαιοφάρσαλου-Θεσσαλονίκης – Σύνορα Βουλγαρίας/Ελλάδας (Κουλάτα/Προμαχώνας) από το 2020 έως το 2023. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κοινοποίησαν οι ελληνικές αρχές στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2023, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σηματοδότησης και Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ETCS) – επίπεδο 1 – βρίσκεται υπό κατασκευή με προβλεπόμενη ολοκλήρωση το 2023. Ο Στέφαν ντε Κερσμάκερ ανέφερε, επίσης, ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των σιδηροδρομικών έργων είχαν αναγνωριστεί από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες είχαν συμφωνήσει στην υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνεται ένα σημαντικό ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, με την πλήρη λειτουργικότητα του ERTMS έως το τρίτο τρίμηνο του 2023. -- Ειδήσεις σήμερα: Bασίλη… φεύγω – Οι τραγικές ιστορίες στα συντρίμμια των τρένων Κατεπείγουσα έρευνα για την αναρρωτική άδεια του επιθεωρητή του σταθμάρχη στη Λάρισα Παρέμβαση εισαγγελέα για τον Ωρωπό – Υπάλληλος νοσοκομείου ο ένας διασώστης

